A medida que viabilizou a desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) criou o Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento no Estado de São Paulo (Fausp). Mais de dois anos depois, o governo estadual afirma que a tarifa de água e esgoto é menor do que o previsto sem a privatização da companhia.

Segundo o Executivo paulista, por meio do fundo, é possível controlar o valor cobrado. O governo de São Paulo diz que o Fausp absorve o impacto do alto investimento na expansão da infraestrutura.

“Criamos esse fundo para conseguir colocar o recurso da venda das ações e todo o dividendo do estado, todo o lucro do estado, de volta para esse fundo. O Fausp nos ajuda a dar a chamada modicidade tarifária, com uma tarifa justa. O lucro do estado, que permanece como o maior acionista, volta para as pessoas em formato de uma tarifa mais justa”, explica a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

O fundo recebeu um aporte inicial de 30% do valor arrecadado pelo governo de São Paulo com a venda da participação acionária na Sabesp. Mesmo após a desestatização, o estado continua acionista da empresa, com 18,3% das ações da companhia, por isso, recebe os dividendos proporcionais. Esses valores também são destinados ao Fausp.

Os recursos do fundo são aplicados com base em cálculos da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), que considera duas tarifas. A tarifa de equilíbrio indica quanto a Sabesp tem direito a receber para cobrir os custos de operação e os investimentos realizados. Já a tarifa de aplicação é o valor cobrado dos consumidores. Quando a segunda fica abaixo da primeira, o Fausp pode ser utilizado para cobrir parte da diferença.

Esse cálculo permite que a companhia mantenha a receita necessária para prestar os serviços e ampliar a rede de saneamento, enquanto os consumidores pagam tarifas menores do que pagariam sem o subsídio do fundo.

Além do controle da tarifa, o fundo permite ampliar investimentos sociais para a população de baixa renda, entre eles a Tarifa Social Paulista, que dá descontos na conta para a população mais vulnerável, e o programa Pró-Conexão, que custeia obras para conectar o esgoto intradomiciliar à rede pública coletora.