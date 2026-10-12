Apoiadores fazem ato em prol da reeleição de Lula no Rio sem presença do petista

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizaram um ato em apoio ao petista nesta segunda-feira (12), na orla da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Ao contrário da manifestação de domingo (11), na Avenida Paulista, em São Paulo, Lula não compareceu. O candidato à reeleição ficou em Brasília, onde assistiu a uma missa realizada na capela do Palácio do Alvorada em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

A esquerda tem se mobilizado para realizar manifestações em diversas capitais e cidades do Brasil após Lula terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro (PL). O segundo turno é no próximo dia 25.

A manifestação em Copacabana teve cartazes com os escritos “sem anistia” e “voto nulo é voto na milícia”, conforme imagens divulgadas por perfis do PT e de parlamentares da sigla nas redes sociais.

Segundo a deputada estadual Elika Takimoto (PT), estudantes, idosos, torcidas, atléticas universitárias e blocos de carnaval participaram da mobilização. Ela também publicou um vídeo em que os apoiadores cantam o hino nacional.

“Com os indecisos, carinho, abraço, acolhimento, argumento, paciência. Com os inimigos, com o senhor Flávio Bolsonaro, é pé na bunda dele”, discursou o deputado federal eleito Glauber Braga (PSOL). No vídeo publicado por ele, os apoiadores também fazem coro para que não haja anistia.

Também estiveram presentes a ex-governadora Benedita da Silva (PT-RJ), que foi derrotada na eleição para o Senado, e os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Bella Gonçalves (PT-MG).