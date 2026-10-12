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Política

Apoiadores fazem ato em prol da reeleição de Lula no Rio sem presença do petista

O chefe do Executivo permaneceu em Brasília nesta segunda-feira (12)

Estadão Conteúdo

BRASIL PELA DEMOCRACIA RJ
Ato no Rio reuniu estudantes, idosos, torcidas organizadas, atléticas universitárias e blocos de carnaval CARLOS SANTTOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizaram um ato em apoio ao petista nesta segunda-feira (12), na orla da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Ao contrário da manifestação de domingo (11), na Avenida Paulista, em São Paulo, Lula não compareceu. O candidato à reeleição ficou em Brasília, onde assistiu a uma missa realizada na capela do Palácio do Alvorada em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

A esquerda tem se mobilizado para realizar manifestações em diversas capitais e cidades do Brasil após Lula terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro (PL). O segundo turno é no próximo dia 25.

A manifestação em Copacabana teve cartazes com os escritos “sem anistia” e “voto nulo é voto na milícia”, conforme imagens divulgadas por perfis do PT e de parlamentares da sigla nas redes sociais.

Segundo a deputada estadual Elika Takimoto (PT), estudantes, idosos, torcidas, atléticas universitárias e blocos de carnaval participaram da mobilização. Ela também publicou um vídeo em que os apoiadores cantam o hino nacional.

“Com os indecisos, carinho, abraço, acolhimento, argumento, paciência. Com os inimigos, com o senhor Flávio Bolsonaro, é pé na bunda dele”, discursou o deputado federal eleito Glauber Braga (PSOL). No vídeo publicado por ele, os apoiadores também fazem coro para que não haja anistia.

Também estiveram presentes a ex-governadora Benedita da Silva (PT-RJ), que foi derrotada na eleição para o Senado, e os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Bella Gonçalves (PT-MG).

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