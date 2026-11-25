STF marca julgamento sobre segundo turno no Rio para 4 de dezembro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin pautou para 4 de dezembro o julgamento da nova ação que pede a realização de segundo turno das eleições para o governo do estado do Rio de Janeiro.
O caso será analisado em sessão virtual do plenário e ficará aberto para votação até 15 de dezembro.
O colegiado vai julgar definitivamente o processo no qual o PSD, partido do candidato ao governo do Rio, Eduardo Paes, pede para suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os votos obtidos pelo candidato Anthony Garotinho (Republicanos) e determinou a retotalização dos votos para o cargo de governador do Rio de Janeiro. A medida permitiu que Douglas Ruas (PL) fosse declarado eleito no primeiro turno.
Em outubro, Zanin, que é relator do caso, rejeitou o primeiro pedido do partido para suspender a decisão do TSE.
Para o PSD, a realização de segundo turno deve depender exclusivamente dos votos dos eleitores, não de “eventos processuais”.
“A interpretação impugnada, contudo, mantém aberta outra via para o mesmo resultado: quem sabe que terá o registro negado pode manter-se na urna, captar votos e aguardar que a anulação definitiva retire esses votos da base”, argumenta o partido.
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