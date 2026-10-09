Após governo zerar imposto da gasolina, Flávio acusa Lula de uso eleitoreiro da Petrobras

No Rio de Janeiro, candidato à Presidência do PL diz que subsídio ao diesel pode acabar no dia seguinte à eleição e aumentar cerca de R$ 2 por litro nas bombas

O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, criticou nesta sexta-feira (9) o que considera “uso eleitoreiro” da Petrobras. Ao falar com a imprensa após encontro com lideranças políticas em um clube na Ilha do Itanhangá, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, Flávio afirmou que a política de preços dos combustíveis da estatal “vai jogar uma bomba” nos consumidores.

“O Lula está usando a Petrobras. Deu um subsídio de aproximadamente R$ 2,00 no preço do diesel. Sabe quando acaba esse subsídio? No dia 25 de outubro. No dia seguinte à eleição, o preço do diesel nas bombas já pode subir em torno de R$ 2,00” Flávio Bolsonaro

Nesta sexta-feira, o Ministério da Fazenda anunciou que vai ampliar e prorrogar a desoneração da gasolina, desonerar o etanol hidratado, ampliar a subvenção ao etanol e ampliar a subvenção ao diesel para conter a escalada de preços dos combustíveis com a guerra no Irã.

O governo também anunciou que vai zerar a tributação federal cobrada sobre a gasolina. A medida será válida por um período de um mês e, segundo o governo, será mantida a premissa de “neutralidade fiscal”. A possibilidade de aumento dos combustíveis após a subvenção existe, mas o valor efetivo para o consumidor ainda depende de como ocorrerá o fim da medida, das condições do mercado, dos custos de distribuição e do repasse realizado pelos postos.

Questionado sobre a possibilidade de privatizar a estatal, Flávio negou qualquer intenção. “É boataria. O PT jogou uma boataria atrás da outra”, afirmou. Ele também evitou comentar possíveis nomes para comandar a estatal num eventual mandato.