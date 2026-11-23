A expectativa do Executivo é de ter economia de até R$ 50 bilhões em 2027 nas contas públicas com as medidas

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (23) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 de ajuste fiscal sem alterações no texto referendado pelo Senado. Texto foi acatado com 353 votos a favor, 128 contra e obteve cinco abstenções.

Plenário ainda analisará 10 destaques. Caso os deputados rejeitem todos os que alterem o mérito do texto aprovado pelos senadores na última quarta-feira (18), o PLP segue diretamente para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O relator da proposta na Casa Baixa foi o deputado federal Mauro Benevides (União Brasil-CE). Em fala a jornalistas, o parlamentar afirmou que nenhum benefício social será afetado pelo pacote. Também declarou que eventuais sugestões ao pacote serão apreciadas em projeto à parte.

Antes da matéria ser analisada, foi aprovada a urgência da votação, por 318 votos a favor contra 135 contra. Foram 6 abstenções registradas. Durante a sessão, os deputados também deliberaram e decidiram não adiar a votação do PLP com 347 votos contra 127 e sete abstenções.

Durante a orientação de bancada, o PL votou contra a proposta, e o Psol votou pela obstrução.

A expectativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de ter economia de até R$ 50 bilhões em 2027 com o ajuste fiscal.

O objetivo da medida é reforçar o controle das despesas, ampliar a arrecadação e contribuir para o cumprimento da meta fiscal do próximo ano. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o pacote combina iniciativas de aumento de receitas e racionalização de gastos, com a preservação de despesas essenciais à garantia de direitos sociais.

“Entre medidas de receitas e medidas de despesas, sempre buscando proteger as despesas que são cruciais para assegurar direitos, racionalizar algumas despesas, rever gastos tributários que não entregam aqueles resultados que são pretendidos e até rever alguns privilégios, como, por exemplo, a questão dos supersalários”, declarou Moretti.

Trava para gastos

Uma das principais medidas define um mecanismo adicional de contenção de despesas. A proposta permitirá limitar o crescimento real dos gastos federais a 2% em 2027, caso as projeções indiquem risco de descumprimento do limite inferior da meta fiscal.

Atualmente, o arcabouço fiscal permite crescimento real de até 2,5%. A redução poderá representar uma contenção adicional de R$ 12,8 bilhões no Orçamento.

O bloqueio, que não poderá ser revertido durante o exercício mesmo em caso de melhora na arrecadação, busca evitar a liberação posterior de recursos que comprometa o cumprimento da meta fiscal.

Incentivos fiscais

O projeto também estabelece mudanças na política de incentivos fiscais e nos mecanismos de compensação tributária utilizados pelas empresas.

Entre as medidas em discussão estão:

Benefícios fiscais: redução linear adicional de 10% nas isenções e nos incentivos tributários concedidos a setores da economia;

redução linear adicional de 10% nas isenções e nos incentivos tributários concedidos a setores da economia; Compensações tributárias: limitação do uso de créditos que empresas possuem junto à Receita Federal para quitar impostos;

limitação do uso de créditos que empresas possuem junto à Receita Federal para quitar impostos; Supersalários: revisão de privilégios e despesas consideradas excessivas;

revisão de privilégios e despesas consideradas excessivas; Contingenciamento: ampliação dos mecanismos de bloqueio de despesas durante a execução orçamentária.

A equipe econômica avalia que a revisão dos incentivos poderá melhorar a arrecadação e reduzir distorções na concessão de benefícios tributários.

Cálculo da saúde

Outra medida envolve a metodologia de cálculo do piso constitucional da saúde. O governo pretende excluir receitas extraordinárias provenientes da exploração de petróleo e gás da base de cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL), utilizada para definir o valor mínimo de aplicação no setor.

A mudança, já adotada em 2026, tem caráter temporário. Com o projeto, a intenção é estender a regra até 2030.

Moretti defendeu a iniciativa como uma forma de racionalizar as despesas vinculadas às receitas extraordinárias.

Com informações da Agência Brasil