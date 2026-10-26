Após reeleição, Lula recebe Hugo Motta e Davi Alcolumbre para reunião no Alvorada
Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deixaram o Palácio da Alvorada às 18h27 desta segunda-feira, 26, após se reunirem com o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Lula discutiu com os dois um plano geral de como será o quarto mandato dele à frente da Presidência, a começar em janeiro de 2027. Motta e Alcolumbre deixaram o Alvorada sem falar com a imprensa.
Na parte final da reunião, estavam presentes também os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti. Os dois permanecem no palácio residencial.
Assuntos
continue lendo
- Novo Ministério da Segurança Pública: o que Lula propõe para o quarto mandato? Jovem Pan · há 10 minutos
- Lula cresce 22,6% em cidade da Bahia onde Nikolas gravou vídeo sobre Nordeste Estadão Conteúdo · há 12 minutos
- Tarifa zero nos ônibus: o que falta para a promessa de Lula sair do papel? Jovem Pan · há 20 minutos
- Quais aliados de Flávio Bolsonaro reconheceram a vitória de Lula? Jovem Pan · há 30 minutos