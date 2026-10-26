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Política

Após reeleição, Lula recebe Hugo Motta e Davi Alcolumbre para reunião no Alvorada

Presidente discutiu com os dois parlamentares um plano geral de como será o quarto mandato dele à frente da Presidência

Estadão Conteúdo

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), presidente Lula (PT) e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), presidente Lula (PT) e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) Ricardo Stuckert / PR

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deixaram o Palácio da Alvorada às 18h27 desta segunda-feira, 26, após se reunirem com o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula discutiu com os dois um plano geral de como será o quarto mandato dele à frente da Presidência, a começar em janeiro de 2027. Motta e Alcolumbre deixaram o Alvorada sem falar com a imprensa.

Na parte final da reunião, estavam presentes também os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti. Os dois permanecem no palácio residencial.

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