Atlas/Bloomberg: Lula tem 46,7% e Flávio, 43,8%, no 1º turno

Presidente amplia intenção de voto e mantém vantagem de 2,9 pontos percentuais; Renan Santos aparece em terceiro, com 4,6%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 46,7% das intenções de voto no primeiro turno das eleições presidenciais, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registra 43,8%, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada neste sábado (3). A diferença entre os dois é de 2,9 pontos percentuais.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 29 de setembro, Lula passou de 45,3% para 46,7%, enquanto Flávio oscilou de 42,2% para 43,8%. A vantagem do presidente passou de 3,1 para 2,9 pontos percentuais.

Renan Santos (Missão) aparece em terceiro, com 4,6%. Na sequência estão Augusto Cury (Avante), com 2,1%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 1,4%. Outros candidatos somam 0,9%. Votos em branco ou nulo representam 0,3%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam responder.

Entre os demais candidatos, Rui Costa Pimenta (PCO) tem 0,4%, Romeu Zema (Novo), 0,3%, Samara (UP) e Clariana Barão (DC), 0,1% cada. Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

Considerando apenas os votos válidos, Lula registra 47%, contra 44,1% de Flávio. Renan Santos aparece com 4,6%, Augusto Cury tem 2,1%, Ronaldo Caiado, 1,4%, e os demais candidatos somam 0,9%.

A AtlasIntel/Bloomberg ouviu 4.945 pessoas entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00999/2026.