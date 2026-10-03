Atlas: Jorginho Mello tem 56,7% dos votos válidos em Santa Catarina

O governador Jorginho Mello (PL) tem 54,6% das intenções de voto para o governo de Santa Catarina, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3). Gelson Merísio (PSB) aparece com 21,7%, e João Rodrigues (PSD), com 17,7%.

Marcelo Brigadeiro (Missão) registra 1,3%, e outros candidatos somam 0,8%. Os votos em branco ou nulo representam 1,7%, enquanto 2,1% dos entrevistados não souberam responder.

Considerando apenas os votos válidos, Jorginho chega a 56,7%, acima da metade necessária para vencer no primeiro turno caso esse resultado se confirme nas urnas. Gelson Merísio tem 22,6%, João Rodrigues, 18,4%, e Marcelo Brigadeiro, 1,3%.

No cenário de segundo turno contra Merísio, Jorginho registra 63,9%, ante 27,9% do adversário. Contra João Rodrigues, o governador tem 56%, enquanto o candidato do PSD registra 32,2%.

A pesquisa ouviu 1.794 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números SC-01831/2026 e BR-09465/2026.