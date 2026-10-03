Atlas: Zucco tem 47,1% e Juliana Brizola, 40%, no Rio Grande do Sul
Zucco (PL) tem 47,1% das intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3). Juliana Brizola (PDT) aparece em segundo, com 40%, e Gabriel Souza (MDB), em terceiro, com 8,7%.
Marcelo Maranata (PSDB) registra 1,2%, e outros candidatos somam 0,4%. Votos em branco ou nulo representam 1,4%, e 1,1% dos entrevistados não soube responder.
Considerando apenas os votos válidos, Zucco tem 48,3%, Juliana Brizola, 41,1%, Gabriel Souza, 8,9%, e Marcelo Maranata, 1,3%. Os demais candidatos somam aproximadamente 0,4%.
Em uma simulação de segundo turno entre Zucco e Juliana, o candidato do PL aparece com 50,7%, contra 44,1% da adversária. Nos votos válidos, os percentuais são de 53,5% para Zucco e 46,5% para Juliana.
A pesquisa ouviu 1.812 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números RS-01974/2026 e BR-02628/2026.
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