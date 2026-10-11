Avanço da direita reconfigura alianças no Congresso

Direita amplia bancadas para 2027, mas dependerá de alianças para avançar com propostas; lideranças apontam redução do peso relativo do Centrão

Brasília (DF) 18/12/2024 O Congresso Nacional realiza sessão semipresencial para votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025. (Senadores e Deputados da oposição e do governo negociam antes da votação da LDO). Foto Lula Marque

A direita ampliou sua presença no Congresso Nacional nas eleições de 2026, impulsionada principalmente pelo desempenho do PL, enquanto parte dos partidos associados ao Centrão perdeu espaço. A nova distribuição de cadeiras, válida a partir de 2027, deverá alterar a formação de maiorias na Câmara dos Deputados e no Senado, independentemente de quem vencer o segundo turno presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Apesar do crescimento, as legendas identificadas com a direita não terão, sozinhas, votos suficientes para aprovar propostas de emenda à Constituição ou definir o comando das duas Casas. Também dependerão de apoios adicionais para avançar em iniciativas como processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo levantamento apresentado pela Jovem Pan, PL, Novo e Missão terão, juntos, 132 deputados federais e 31 senadores. Já o conjunto de partidos frequentemente associados ao Centrão, entre eles União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB e Podemos, reunirá 257 deputados e 34 senadores. Esses grupos, no entanto, não atuam necessariamente como blocos fechados em todas as votações.

Perdas do Centrão e avaliação de Kassab

Entre os resultados que mudam o equilíbrio de forças está a redução da bancada da federação formada por União Brasil e PP na Câmara. No Senado, o PSD passa de 13 para cinco cadeiras, de acordo com os números apresentados na reportagem.

Presidente do PSD, Gilberto Kassab reconheceu a diminuição do espaço político do Centrão, mas afirmou que as siglas continuarão relevantes nas negociações com o governo. Ele lembrou que partidos como Republicanos, PP e União Brasil são comandados por dirigentes experientes e deverão manter influência sobre a agenda parlamentar.

“Perdeu o tamanho, perdeu importância, mas terá relevância, sim”, afirmou Kassab. Para ele, tanto um eventual governo Flávio Bolsonaro quanto a continuidade da administração Lula precisarão manter diálogo com os partidos do grupo.

Direita amplia alternativas para formar maioria

O diretor-geral do Ranking dos Políticos, Juan Carlos Arruda, avaliou que o crescimento das bancadas de direita diminui o peso relativo do Centrão na formação de alianças. Segundo ele, parte das negociações poderá passar a envolver convicções políticas, e não apenas a distribuição de cargos e emendas parlamentares.

“Cargo você negocia, emenda você negocia, convicção é muito mais difícil de negociar”, disse. Arruda observou que o novo bloco de direita poderá oferecer outra alternativa para alcançar os 257 votos necessários para formar maioria na Câmara ou os 41 votos no Senado, dependendo da pauta e do próximo governo.

Na avaliação do especialista, o Centrão continuará tendo papel importante na governabilidade, mas encontrará a partir de 2027 um Congresso com uma configuração diferente da observada nas legislaturas anteriores.

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