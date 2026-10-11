‘Bloquinho 22’: PL e Nikolas Ferreira agendam manifestação na Paulista para dia 18

Além do ato em São Paulo (SP), estão previstas manifestações em todo o País, como em Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ) no dia 24 de outubro, véspera do segundo turno

O Partido Liberal (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (MG) – pela segunda vez o mais votado nas eleições para o Legislativo federal – compartilharam nas redes sociais o cronograma de manifestações em apoio ao senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.

Na agenda, um dos atos intitulados Bloquinho 22 está previsto para ser realizado na avenida Paulista, em São Paulo, no próximo domingo, 18 de outubro, às 11h. A capacidade de mobilização de eleitores na região é vista como termômetro do engajamento político. Hoje, foi o PT que fez a manifestação no local, com a presença do candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

Para o mesmo dia, está prevista a realização do debate presidencial na TV Bandeirantes, organizado em parceria com a BandNews TV, TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan. Se o debate acontecer como planejado, será a primeira vez que Flávio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrarão para duelar.

Na agenda divulgada pelo PL, há também no dia 18 de outubro um ato agendado para às 16h, em Belo Horizonte (MG).

Durante o primeiro turno, nem o petista nem o herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceram nos debates organizados. Ainda não houve confronto direto entre eles, apenas trocas de alfinetadas em atos públicos e em redes sociais.

Havia a expectativa de confronto entre eles no debate organizado pela TV Globo, em 1º de outubro, mas Lula não compareceu, pois tinha outros compromissos de campanha e Flávio cancelou a participação às vésperas. O debate foi anulado a menos de uma hora de sua previsão de realização.

Além do ato em São Paulo (SP), estão previstas manifestações em todo o País, como em Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ) no dia 24 de outubro, véspera do segundo turno.