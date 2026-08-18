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‘Bolsonaro não gostava do Doria’, diz Haddad sobre verbas para SP

Durante sabatina à Jovem Pan, petista criticou a lentidão do governo de São Paulo na execução de projetos estratégicos de infraestrutura

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O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de reunião com as lideranças dos grupos de engajamento do G20, no Palácio do Planalto
Haddad apontou atrasos na conclusão de grandes obras de mobilidade urbana e logística no estado, citando o Rodoanel e gargalos viários como o entorno da Ceagesp. CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Em sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta terça-feira (18), Fernando Haddad criticou o ritmo de execução de obras de infraestrutura pelo governo de São Paulo e citou projetos como o Rodoanel e intervenções viárias na região da Ceagesp.

Haddad apontou atrasos na conclusão de grandes projetos de mobilidade e logística no estado. “É mais um mandato que passa com a promessa de terminar o Rodoanel… entregou metade do Rodoanel Norte”, criticou.

O candidato também questionou a condução de projetos considerados estratégicos pelo governo paulista. “É uma lentidão impressionante sobre decisões estratégicas que têm que ser tomadas. As coisas não acontecem, essa é que é a verdade”, afirmou.

Falta de recursos

Durante a sabatina, Haddad também comparou os financiamentos destinados ao Estado nos governos de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Na avaliação do candidato, divergências políticas entre Bolsonaro e o então governador João Doria tiveram impacto sobre os recursos disponibilizados a São Paulo.

“São Paulo recebeu 3 bilhões de financiamento no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não gostava do Doria”, declarou.

Na sequência, Haddad afirmou que o volume disponibilizado durante o atual governo federal é maior. “O presidente Lula ‘botou’ já quatro vezes mais”, disse.

Infraestrutura em SP

As obras de infraestrutura e mobilidade também se tornaram um dos pontos de confronto entre Haddad e Tarcísio de Freitas na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. O petista tem usado projetos ainda em execução, como o Rodoanel Norte, para questionar o ritmo das entregas da atual administração estadual.

Tarcísio, por outro lado, apresenta concessões, privatizações e investimentos em infraestrutura como uma das principais vitrines de sua gestão.

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