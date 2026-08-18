‘Bolsonaro não gostava do Doria’, diz Haddad sobre verbas para SP

Durante sabatina à Jovem Pan, petista criticou a lentidão do governo de São Paulo na execução de projetos estratégicos de infraestrutura

Haddad apontou atrasos na conclusão de grandes obras de mobilidade urbana e logística no estado, citando o Rodoanel e gargalos viários como o entorno da Ceagesp.

Em sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta terça-feira (18), Fernando Haddad criticou o ritmo de execução de obras de infraestrutura pelo governo de São Paulo e citou projetos como o Rodoanel e intervenções viárias na região da Ceagesp.

Haddad apontou atrasos na conclusão de grandes projetos de mobilidade e logística no estado. “É mais um mandato que passa com a promessa de terminar o Rodoanel… entregou metade do Rodoanel Norte”, criticou.

O candidato também questionou a condução de projetos considerados estratégicos pelo governo paulista. “É uma lentidão impressionante sobre decisões estratégicas que têm que ser tomadas. As coisas não acontecem, essa é que é a verdade”, afirmou.

Falta de recursos

Durante a sabatina, Haddad também comparou os financiamentos destinados ao Estado nos governos de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Na avaliação do candidato, divergências políticas entre Bolsonaro e o então governador João Doria tiveram impacto sobre os recursos disponibilizados a São Paulo.

“São Paulo recebeu 3 bilhões de financiamento no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não gostava do Doria”, declarou.

Na sequência, Haddad afirmou que o volume disponibilizado durante o atual governo federal é maior. “O presidente Lula ‘botou’ já quatro vezes mais”, disse.

Infraestrutura em SP

As obras de infraestrutura e mobilidade também se tornaram um dos pontos de confronto entre Haddad e Tarcísio de Freitas na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. O petista tem usado projetos ainda em execução, como o Rodoanel Norte, para questionar o ritmo das entregas da atual administração estadual.

Tarcísio, por outro lado, apresenta concessões, privatizações e investimentos em infraestrutura como uma das principais vitrines de sua gestão.