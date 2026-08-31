Bolsonaro pede a Moraes liberação de sogros e cunhadas na ausência de Michelle

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (31) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorize a permanência de familiares durante a ausência da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF). Segundo os advogados, a solicitação tem por fim “assegurar a presença” do pai, da madrasta e das irmãs da ex-presidente do Partido Liberal (PL) Mulher.

Na petição, a defesa de Bolsonaro argumentou que a permanência dos familiares na casa localizada no Jardim Botânico, no Distrito Federal, não prejudica as medidas cautelares impostas contra o ex-chefe do Executivo.

Michelle lançou-se candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Ela concorre a um dos dois assentos da Casa Alta em disputa.

Segundo a última pesquisa da Quaest, divulgada na terça-feira (25), a ex-primeira-dama lidera a corrida ao Senado do Distrito Federal. O levantamento mostrou Michelle com 25% das intenções de voto.