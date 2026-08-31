JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 23h00 - 01h00
Política

Bolsonaro pede a Moraes liberação de sogros e cunhadas na ausência de Michelle

A ex-primeira-dama é candidata ao Senado pelo Distrito Federal
Bruno Pinheiro Júlia Mano

Bruno Pinheiro e Júlia Mano

Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Defesa pediu autorização para presença de familiares próximos de Michelle WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/AE

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (31) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorize a permanência de familiares durante a ausência da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF). Segundo os advogados, a solicitação tem por fim “assegurar a presença” do pai, da madrasta e das irmãs da ex-presidente do Partido Liberal (PL) Mulher.

Na petição, a defesa de Bolsonaro argumentou que a permanência dos familiares na casa localizada no Jardim Botânico, no Distrito Federal, não prejudica as medidas cautelares impostas contra o ex-chefe do Executivo.

Michelle lançou-se candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Ela concorre a um dos dois assentos da Casa Alta em disputa.

Segundo a última pesquisa da Quaest, divulgada na terça-feira (25), a ex-primeira-dama lidera a corrida ao Senado do Distrito Federal. O levantamento mostrou Michelle com 25% das intenções de voto.

Assuntos

continue lendo

Carreata com Renan Santos em SP Política The Economist chama Renan Santos de ‘Dark Horse’ em matéria sobre o candidato A revista fez a publicação minutos antes da decisão do ministro Dias Toffoli de suspender a campanha de Renan
  1. Renata Abreu é condenada pelo TRE-SP por propaganda eleitoral irregular Estadão Conteúdo · há 2 horas
  2. Toffoli suspende campanha digital de Wilson Grassi à Presidência da República Jovem Pan · há 3 horas
  3. Candidatos à Presidência se manifestam contra suspensão da candidatura de Renan Júlia Lara · há 5 horas
  4. Renan Santos diz que decisão de Toffoli é uma ‘cassação’ à sua candidatura Júlia Mano · há 5 horas