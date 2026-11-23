Câmara rejeita adiamento da votação do ajuste fiscal e segue para decisão
A Câmara dos Deputados decidiu nesta segunda-feira (23) não adiar a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 de ajuste fiscal com 347 votos contra 127 e sete abstenções. Agora o texto segue para votação em primeiro turno sem alterações no texto referendado pelo Senado.
O relator da proposta na Casa Baixa foi o deputado federal Mauro Benevides (União Brasil-CE). Em fala a jornalistas, o parlamentar afirmou que nenhum benefício social será afetado pelo pacote. Também declarou que eventuais sugestões ao pacote serão apreciadas em projeto à parte.
Antes da matéria ser analisada, foi aprovada a urgência da votação, por 318 votos a favor contra 135 contra. Foram 6 abstenções registradas.
Durante a orientação de bancada, o PL votou contra a proposta, e o Psol votou pela obstrução. A votação segue na Câmara e deve ser aprovada hoje.
A expectativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de ter economia de até R$ 50 bilhões em 2027 com o ajuste fiscal.
O objetivo da medida é reforçar o controle das despesas, ampliar a arrecadação e contribuir para o cumprimento da meta fiscal do próximo ano. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o pacote combina iniciativas de aumento de receitas e racionalização de gastos, com a preservação de despesas essenciais à garantia de direitos sociais.
Trava para gastos
Uma das principais medidas define um mecanismo adicional de contenção de despesas. A proposta permitirá limitar o crescimento real dos gastos federais a 2% em 2027, caso as projeções indiquem risco de descumprimento do limite inferior da meta fiscal.
Atualmente, o arcabouço fiscal permite crescimento real de até 2,5%. A redução poderá representar uma contenção adicional de R$ 12,8 bilhões no Orçamento.
O bloqueio, que não poderá ser revertido durante o exercício mesmo em caso de melhora na arrecadação, busca evitar a liberação posterior de recursos que comprometa o cumprimento da meta fiscal.
Incentivos fiscais
O projeto também estabelece mudanças na política de incentivos fiscais e nos mecanismos de compensação tributária utilizados pelas empresas.
Entre as medidas em discussão estão:
- Benefícios fiscais: redução linear adicional de 10% nas isenções e nos incentivos tributários concedidos a setores da economia;
- Compensações tributárias: limitação do uso de créditos que empresas possuem junto à Receita Federal para quitar impostos;
- Supersalários: revisão de privilégios e despesas consideradas excessivas;
- Contingenciamento: ampliação dos mecanismos de bloqueio de despesas durante a execução orçamentária.
A equipe econômica avalia que a revisão dos incentivos poderá melhorar a arrecadação e reduzir distorções na concessão de benefícios tributários.
Cálculo da saúde
Outra medida envolve a metodologia de cálculo do piso constitucional da saúde. O governo pretende excluir receitas extraordinárias provenientes da exploração de petróleo e gás da base de cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL), utilizada para definir o valor mínimo de aplicação no setor.
A mudança, já adotada em 2026, tem caráter temporário. Com o projeto, a intenção é estender a regra até 2030.
Moretti defendeu a iniciativa como uma forma de racionalizar as despesas vinculadas às receitas extraordinárias.
Com informações da Agência Brasil
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