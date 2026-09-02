Com seis vitórias eleitorais, Marília Campos mira o Senado por MG e lidera pesquisas
Marília Campos (PT) aparece em primeiro lugar nas pesquisas em intenções de voto para o Senado por Minas Gerais. Este ano os brasileiros vão eleger dois senadores por estado. Nascida em Ouro Branco, no dia 14 de setembro de 1961, é formada em psicóloga pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Casada com o economista José Prata de Araújo, com quem tem três filhos: Natália, Pedro e Vinícius.
Já disputou oito eleições em sua vida política, da qual venceu seis:
- Vereadora
- Três vezes deputada estadual
- Duas vezes prefeita de Contagem, Minas Gerais
Ingressou na corrida eleitoral em 1996, quando concorreu para a Prefeitura e ficou com o terceiro lugar, com 18% dos votos válidos. Em 1998, foi a terceira suplente nas eleições para deputada estadual. Foi nos anos 2000 que conseguiu sua primeira eleição. Foi eleita a vereadora mais votada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em sua cidade, cargo em que foi reeleita em 2018 para o segundo madato consecutivo, onde recebeu 71.328 votos.
Para além dos cargos político, também presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa. Como prefeitra, atingiu uma marca história. Em 2008, com 43,87% dos votos válidos (132,1 mil) no primeiro turno e 56,88% (174 mil) no segundo, cravou um feito duplamente inédito. Foi a primeira a ser reeleita consecutivamente e a única mulher a governar Contagem. .
O que dizem as pesquisas?
Pesquisa da Real Time Big Data coloca Marília Campos (PT) à frente na corrida ao Senado por Minas Gerais, com 24% das intenções de votos, seguida por Carlos Viana (PSD) e Domingo Sávio (PL) com 13%. Neste ano, os brasileiros vão eleger dois senadores por estado.
- Marília Campos (PT) – 24%
- Carlos Viana (PSD) – 13%
- Domingo Sávio (PL) – 13%
- Marcelo Aro (PP) – 12%
- Áurea Carlina (PSOL) – 9%
- Marco Antônio Superman (Novo) – 4%
- Carlin Moura (Avante) – 1%
- Gustavo Galassi (PSDB) – 1%
- Marcelo Heringer (PDT) – 1%
- Ana Luiza do MBL (UP) – 1%
- Manoel Carvalho (MDB) – 1%
- Arcanjo Pimenta (MDB)- 1%
A Real Time Big Data ouviu 2.000 pessoas em Minas Gerais por meio de ligações telefônicas, entre os dias 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-07972/2026.
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