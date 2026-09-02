Com seis vitórias eleitorais, Marília Campos mira o Senado por MG e lidera pesquisas

Candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) está em sua nona eleição; ela já foi vereadora, prefeita e deputada estadual

Marília Campos (PT) aparece em primeiro lugar nas pesquisas em intenções de voto para o Senado por Minas Gerais. Este ano os brasileiros vão eleger dois senadores por estado. Nascida em Ouro Branco, no dia 14 de setembro de 1961, é formada em psicóloga pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Casada com o economista José Prata de Araújo, com quem tem três filhos: Natália, Pedro e Vinícius.

Já disputou oito eleições em sua vida política, da qual venceu seis:

Vereadora

Três vezes deputada estadual

Duas vezes prefeita de Contagem, Minas Gerais

Ingressou na corrida eleitoral em 1996, quando concorreu para a Prefeitura e ficou com o terceiro lugar, com 18% dos votos válidos. Em 1998, foi a terceira suplente nas eleições para deputada estadual. Foi nos anos 2000 que conseguiu sua primeira eleição. Foi eleita a vereadora mais votada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em sua cidade, cargo em que foi reeleita em 2018 para o segundo madato consecutivo, onde recebeu 71.328 votos.

Para além dos cargos político, também presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa. Como prefeitra, atingiu uma marca história. Em 2008, com 43,87% dos votos válidos (132,1 mil) no primeiro turno e 56,88% (174 mil) no segundo, cravou um feito duplamente inédito. Foi a primeira a ser reeleita consecutivamente e a única mulher a governar Contagem. .

O que dizem as pesquisas?

Pesquisa da Real Time Big Data coloca Marília Campos (PT) à frente na corrida ao Senado por Minas Gerais, com 24% das intenções de votos, seguida por Carlos Viana (PSD) e Domingo Sávio (PL) com 13%. Neste ano, os brasileiros vão eleger dois senadores por estado.

Marília Campos (PT) – 24%

Carlos Viana (PSD) – 13%

Domingo Sávio (PL) – 13%

Marcelo Aro (PP) – 12%

Áurea Carlina (PSOL) – 9%

Marco Antônio Superman (Novo) – 4%

Carlin Moura (Avante) – 1%

Gustavo Galassi (PSDB) – 1%

Marcelo Heringer (PDT) – 1%

Ana Luiza do MBL (UP) – 1%

Manoel Carvalho (MDB) – 1%

Arcanjo Pimenta (MDB)- 1%

A Real Time Big Data ouviu 2.000 pessoas em Minas Gerais por meio de ligações telefônicas, entre os dias 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-07972/2026.