Datafolha: Tarcísio tem 49%; Haddad, 29% em 1º turno ao governo de SP

Pesquisa mostrou que ambos os candidatos estão isolados na liderança

Tarcísio cresceu quatro pontos percentuais, enquanto Haddad oscilou dois pontos percentuais

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) mostrou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) estão isolados na liderança do primeiro turno ao Palácio dos Bandeirantes. O atual chefe do Executivo paulista registra 49%, enquanto o ex-titular da Fazenda tem 29%.

Empatados com 3% estão a Policial Edjane (Agir) e Carlos Machado (PCB). Na sequência, Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) registram 2%. Izadora Dias (PCO) pontuou 1%. Brancos e nulos correspondem a 8%. São 3% os indecisos.

Comparado com a rodada anterior, de 21 de agosto, Tarcísio cresceu quatro pontos percentuais. Haddad oscilou dois pontos percentuais.

De 8 a 11 de setembro, o Datafolha entrevistou 1.610 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 5 de setembro com o número SP-04189/2026.