Datafolha: Tarcísio tem 49%; Haddad, 29% em 1º turno ao governo de SP
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) mostrou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) estão isolados na liderança do primeiro turno ao Palácio dos Bandeirantes. O atual chefe do Executivo paulista registra 49%, enquanto o ex-titular da Fazenda tem 29%.
Empatados com 3% estão a Policial Edjane (Agir) e Carlos Machado (PCB). Na sequência, Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) registram 2%. Izadora Dias (PCO) pontuou 1%. Brancos e nulos correspondem a 8%. São 3% os indecisos.
Comparado com a rodada anterior, de 21 de agosto, Tarcísio cresceu quatro pontos percentuais. Haddad oscilou dois pontos percentuais.
De 8 a 11 de setembro, o Datafolha entrevistou 1.610 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 5 de setembro com o número SP-04189/2026.
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