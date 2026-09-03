Deputada federal desde 2010, Erika Kokay tenta vaga ao Senado pelo DF pela primeira vez

Foi a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Bancários do DF entre 1992 e 1998

A deputada federal e candidata ao Senado pelo Distrito Federal Erika Jucá Kokay, ou apenas Erika Kokay (PT), é uma das principais figuras da esquerda no DF. Com uma longa trajetória no movimento sindical e na política partidária, consolidou sua imagem pública no campo da defesa dos direitos humanos, pautas sociais e das minorias.

Aos 69 anos, ela nasceu no dia 15 de agosto de 1957 em Fortaleza, no Ceará. É graduada em Psicologia pela Universidade de Brasília (UnB).

Já atuou como bancária da Caixa Econômica Federal e também em sua área, como psicóloga. Foi a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Bancários do DF entre 1992 e 1998, e também a Central Única dos Trabalhadores (CUT-DF), de 2000 a 2002.

A deputada federal se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 1989 e disputou sua primeira eleição em 1998 concorrendo a uma vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Embora não tenha obtido sucesso naquele ano, foi eleita em 2002, como a 11ª mais votada.

Trajetória Política

Na Câmara Legislativa do DF (CLDF), foi eleita deputada distrital por dois mandatos consecutivos, atuando de 2003 a 2010. Já na Câmara dos Deputados, ela exerce o quarto mandato consecutivo como deputada federal pelo Distrito Federal: eleita em 2010, 2014, 2018 e 2022.

Sua atuação parlamentar destaca-se na articulação em comissões como a de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, Defesa dos Direitos da Mulher e Seguridade Social.

Ela também é defensora da comunidade LGBTQIA+, dos direitos das mulheres, da população negra e dos povos originários. Também tem pauta forte no debate sobre a valorização dos servidores públicos e empresas estatais.

Historicamente, Erika é uma das vozes críticas mais veementes ao campo conservador e bolsonarista na política local e nacional.

Corrida eleitoral

Erika, porém, aparece em 3º lugar na disputa pelas duas vagas do Distrito Federal ao Senado. Ela aparece atrás de Michelle Bolsonaro, que lidera a competição com 25% das intenções de voto, e de Leila do Vôlei, que tem 17%, segundo pesquisa Quaest divulgada no dia 25 de agosto. Erika Kokay aparece com 12%, e Bia Kicis (PL), com 9%.

Os números consideram a combinação das menções para a primeira e a segunda vagas ao Senado. Professor Guilherme Amorim (UP) e Sebastião Coelho (Novo) têm 2% cada. Ronaldo Fonseca (PSD), Zanata (PSTU) e Tiago (Agir) registram 1% cada. Guto Felício dos Santos (PSDB), Marley (Avante), Avenir Rosa (Democrata) e David Horn (PCO) aparecem com 0%.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número DF-06256/2026.