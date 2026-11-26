Eduardo Bolsonaro anuncia que será pai pela 3ª vez: ‘Mais uma vida nos foi confiada’
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira (26) que será pai pela terceira vez. A informação foi divulgada pelo parlamentar cassado, em publicação nas redes sociais.
Eduardo compartilhou uma fotografia dos dois filhos do casal, Geórgia, de 6 anos, e Jair Henrique, de 2, ao anunciar a chegada de mais um integrante na família. O sexo da criança e o tempo de gestação não foram informados.
Eduardo vive nos Estados Unidos com a família desde fevereiro de 2025. No exterior, o ex-parlamentar passou a desenvolver articulações políticas junto ao governo Donald Trump.
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