Eduardo Bolsonaro anuncia que será pai pela 3ª vez: ‘Mais uma vida nos foi confiada’

Autoexilado nos EUA, ex-deputado federal já tem dois filhos: Geórgia, de 6 anos, e Jair Henrique, de 2

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira (26) que será pai pela terceira vez. A informação foi divulgada pelo parlamentar cassado, em publicação nas redes sociais.

Eduardo compartilhou uma fotografia dos dois filhos do casal, Geórgia, de 6 anos, e Jair Henrique, de 2, ao anunciar a chegada de mais um integrante na família. O sexo da criança e o tempo de gestação não foram informados.

Eduardo vive nos Estados Unidos com a família desde fevereiro de 2025. No exterior, o ex-parlamentar passou a desenvolver articulações políticas junto ao governo Donald Trump.