Após anunciar Trabuco, Lula defende ajuste fiscal e diz que país não pode gastar dinheiro à toa

Presidente afirma que controle dos gastos públicos será necessário para garantir o crescimento econômico; petista diz que estão descartados cortes em benefícios sociais e na educação

Um dia após anunciar Luiz Carlos Trabuco no Ministério da Fazenda em 2027, o presidente Lula (PT) defendeu nesta sexta-feira (27) a necessidade de ajustes nas contas públicas e afirmou que o país precisa evitar despesas desnecessárias para garantir o crescimento econômico. A declaração foi dada em um encontro com estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, no Rio de Janeiro.

“Nós vamos mostrar para o mundo que o Brasil quer ser grande. E, por isso, eu vou ter que tomar cuidado, porque a gente precisa crescer. E para crescer, a gente não pode gastar dinheiro à toa, para crescer, a gente tem que gastar dinheiro certo” Presidente Lula (PT)

Em outro momento, o petista afirmou que o governo precisará ter mais cuidado na aplicação dos recursos públicos. No entanto, Lula descartou cortes em benefícios destinados à população mais pobre e na área da educação.

Segundo o petista, uma das prioridades deve ser combater irregularidades nos programas sociais, impedindo que pessoas sem direito recebam recursos públicos.

“A única coisa que eu posso dizer pra vocês: não haverá hipótese de eu cortar qualquer benefício do povo pobre desse país, ou da educação. Agora, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, porque não pode receber benefício quem não tem direito”, completou Lula.

A escolha de Trabuco para comandar a Fazenda ocorre em meio às discussões sobre o equilíbrio das contas públicas e a condução da política econômica do próximo mandato. Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o banqueiro aceitou o convite de Lula nessa quinta-feira (26).

O futuro ministro terá entre os principais desafios conciliar o controle das despesas públicas com a manutenção dos investimentos e das políticas sociais do governo. Trabuco já defendeu a responsabilidade fiscal e a necessidade de ajustes graduais nas contas públicas, sem comprometer o crescimento econômico.