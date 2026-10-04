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Eleições 2026: acompanhe a apuração dos votos para o Senado

Veja a apuração dos votos para o Senado e acompanhe os resultados das Eleições 2026

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Plenario do Senado 20 de agosto de 2024
Plenário do Senado Federal Jonas Pereira/Agência Senado

A apuração para o Senado reúne os resultados das disputas estaduais nas Eleições 2026. A Jovem Pan acompanha a atualização dos votos e o desempenho dos candidatos em todo o país.

A página permite acompanhar as principais informações da votação para a Casa Alta.

Para acompanhar a apuração dos votos para senador, clique aqui.

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