Eleições 2026: acompanhe a apuração dos votos para o Senado
A apuração para o Senado reúne os resultados das disputas estaduais nas Eleições 2026. A Jovem Pan acompanha a atualização dos votos e o desempenho dos candidatos em todo o país.
A página permite acompanhar as principais informações da votação para a Casa Alta.
Para acompanhar a apuração dos votos para senador, clique aqui.
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