Caiado, Cury e Renan disputam as posições após Lula e Flávio Bolsonaro; veja os percentuais dos quatro últimos levantamentos.

Eleições 2026: quem está em terceiro lugar nas últimas pesquisas para presidente?

Com Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) concentrando a maior parte das intenções de voto, a disputa pelo terceiro lugar nas últimas pesquisas para presidente reúne principalmente Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão). O nome numericamente mais bem colocado nesse grupo varia conforme o instituto.

Quem está em terceiro lugar nas pesquisas para presidente?

No Datafolha, Caiado aparece isolado numericamente na terceira posição, com 4% dos votos válidos. Cury e Renan registram 3% cada. Na Gerp, Caiado também tem 4% entre os votos válidos, seguido por Cury, com 3%, e Renan, com 2%.

Na Quaest, há igualdade numérica: Caiado, Cury e Renan aparecem com 3% dos votos válidos cada. Já no PoderData/Aya, Cury e Renan registram 3% das intenções de voto, enquanto Caiado tem 2%.

Os levantamentos apresentam bases distintas. Os percentuais citados de Datafolha, Quaest e Gerp são de votos válidos. Os números divulgados pelo PoderData/Aya incluem também respostas como brancos, nulos e indecisos.

Quais são os números de Lula e Flávio?

No Datafolha, Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio, 42%. A Quaest registra 46% e 45%, respectivamente. Na Gerp, Flávio aparece com 45% e Lula, com 43% dos votos válidos. O PoderData/Aya aponta 42% de intenções de voto para Lula e 41% para Flávio, considerando sua base geral.

Romeu Zema (Novo) registra 1% no Datafolha, na Gerp e no PoderData/Aya, mas não pontua na Quaest. A Gerp atribui 1% a Samara Martins (UP), que não pontua no Datafolha e no PoderData/Aya. Os demais nomes mencionados nos levantamentos aparecem com percentuais menores ou não pontuam, conforme o instituto.

Datafolha e Quaest realizaram as entrevistas até sábado (3). A Gerp ouviu eleitores de 1º a 3 de outubro, e o PoderData/Aya, de 30 de setembro a 2 de outubro. As pesquisas foram divulgadas antes do primeiro turno, realizado neste domingo (4).

Registros das pesquisas no TSE

Os levantamentos foram registrados na Justiça Eleitoral sob os números: Datafolha, BR-01708-2026; Quaest, BR-02197/2026; Gerp, BR-08168/2026; e PoderData/Aya, BR-03519/2026.

As margens de erro são de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, no Datafolha, na Quaest e na Gerp; e de 1,5 ponto percentual no PoderData/Aya. As amostras são de 4.006 entrevistados no Datafolha, 3.702 na Quaest, 2.400 na Gerp e 4.000 no PoderData/Aya. O nível de confiança é de 95% no Datafolha, na Quaest e no PoderData/Aya; na Gerp, é de 95,55%.