Em sabatina da Jovem Pan, Zema acerta dados de Minas, mas erra ao citar Judiciário e segurança

Conferência da Jovem Pan encontrou informações corretas sobre contas públicas, empregos e educação em Minas; candidato também errou número de mortos em operação de Varginha e de superintendências de ensino

Durante sabatina no Jornal da Manhã nesta quinta-feira (3), o candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, acertou ao apresentar diversos números sobre sua gestão como governador de Minas Gerais, mas cometeu erros ao citar dados sobre o Judiciário brasileiro, segurança pública e a estrutura da educação mineira.

A conferência das afirmações encontrou informações corretas sobre equilíbrio fiscal, geração de empregos, atração de investimentos e educação em Minas, mas identificou erros em três declarações.

Um deles ocorreu quando Zema afirmou que o Judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. “Nós temos aqui um Judiciário robusto, que inclusive é o mais caro do mundo, 1,5% do PIB”, disse.

O Brasil está, de fato, entre os países que mais gastam com tribunais, mas não ocupa a primeira posição. Segundo levantamento do Tesouro Nacional, os gastos brasileiros com tribunais de Justiça corresponderam a 1,43% do PIB em 2023, o segundo maior percentual entre os países analisados, atrás apenas de El Salvador.

O erro foi corrigido ainda durante a própria sabatina pelo apresentador Evandro Cini, da Jovem Pan. Após receber a informação, Zema respondeu: “Obrigado pela informação”.

Operação em Varginha

Zema também errou ao citar o número de mortos em uma operação policial realizada em Varginha, no Sul de Minas Gerais, em 2021.

“Vou contar também o episódio que demonstra essa forma de atuar que aconteceu em Varginha em 2021. 28 bandidos foram mortos com um arsenal de guerra”, afirmou.

O número correto é 26 mortos. A operação conjunta das polícias Militar e Rodoviária Federal ocorreu em 31 de outubro de 2021 contra suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em ataques a agências bancárias.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou posteriormente ter identificado os 26 corpos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) também registra oficialmente que a ação terminou com 26 mortes.

Educação

Outro erro ocorreu quando o candidato descreveu a estrutura administrativa da educação em Minas Gerais.

Ao falar sobre as medidas adotadas em sua gestão, Zema afirmou: “São 48 superintendências regionais de ensino no Estado. Nós colocamos pessoas que passaram por um processo seletivo”.

Minas Gerais possui, na realidade, 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). O número consta da estrutura oficial da Secretaria de Estado de Educação e é utilizado pelo próprio governo mineiro.

Dados de Minas Gerais

Em outras afirmações sobre os resultados de sua administração, porém, Zema apresentou números compatíveis com os dados disponíveis.

Ao falar sobre as contas públicas, o candidato afirmou que Minas Gerais acumulou cinco anos consecutivos de superávit. O dado está correto. O Estado encerrou 2025 com superávit de R$ 1,108 bilhão, completando cinco anos seguidos de resultado positivo, segundo dados oficiais do governo mineiro.

Zema também acertou ao destacar a redução do peso da dívida em relação à Receita Corrente Líquida (RCL). Em 2025, a Dívida Consolidada Líquida de Minas correspondia a 167,46% da RCL, abaixo dos 188,97% registrados em 2018. A diferença é de aproximadamente 21,5 pontos percentuais. Durante a sabatina, o candidato falou em queda de “21%”.

Outro dado correto foi o volume de investimentos privados atraídos para Minas. Zema citou R$ 530 bilhões. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e a Invest Minas, mais de R$ 534 bilhões em investimentos privados foram atraídos para o Estado desde 2019. O indicador contabiliza projetos atraídos e não significa que todo o montante já tenha sido efetivamente desembolsado.

O candidato também afirmou que, no período, Minas criou 1 milhão de empregos. Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) mostram que o Estado ultrapassou essa marca em 2025, chegando a 1.024.785 postos formais criados desde janeiro de 2019.

Na área da segurança, Zema afirmou que o Brasil registra mais de 40 mil homicídios por ano. O dado também encontra respaldo no Atlas da Violência 2026, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O país registrou 42.590 homicídios em 2024.

Na educação, o candidato disse ainda que Minas foi o Estado que mais avançou na alfabetização em 2024. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Minas teve o maior avanço do país: o percentual de crianças alfabetizadas ao fim do 2º ano passou de 59,81% em 2023 para 72,07% em 2024, e o Estado subiu da sétima para a terceira posição nacional.

Zema também estava correto ao citar a privatização da Copasa como uma realização recente. Em junho deste ano, foram comercializadas ações equivalentes a 45% do capital da companhia, em uma oferta que movimentou R$ 8,38 bilhões, segundo a B3.

Durante a sabatina, Zema utilizou os indicadores de Minas Gerais para defender a adoção, no governo federal, de políticas semelhantes às implementadas durante sua administração estadual. O candidato deixou o governo mineiro neste ano para disputar a Presidência da República pelo Novo.