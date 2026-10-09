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Política

Fachin manda PF investigar ameaças contra Dino

Ministro postou em rede social que vem sofrendo ameaças

Agência Brasil

Ministro Flávio Dino e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino
Ministro Flávio Dino e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO E CARLOS MOURA / SCO / STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, pediu nesta sexta-feira (9) que a Polícia Federal (PF) investigue ameaças contra o ministro do Supremo Flávio Dino.

A medida foi tomada após Dino postar em suas redes sociais mensagens nas quais foi ameaçado de morte. As ameaças também foram direcionadas a outros ministros do STF.

O tribunal está “atento à segurança de seus ministros” e manterá a articulação com os órgãos competentes para garantir a proteção dos membros da Corte, informou o STF.

Na postagem publicada nas redes sociais, Flávio Dino disse que não vai alterar sua atuação profissional diante das ameaças.

“Se um juiz passar a ter medo de decidir um processo, à vista do suposto risco de sofrer perseguições pessoais, não existe mais Poder Judiciário. Nem Constituição”, afirmou.  

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