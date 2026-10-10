Filho de prefeito e policial: quem é Douglas Ruas, governador eleito do Rio de Janeiro

Candidato do PL foi oficializado pelo TRE-RJ após o TSE anular os votos de Anthony Garotinho, elevando seu percentual para 50,9% dos votos válidos; Eduardo Paes anunciou recurso ao STF para tentar garantir a realização do segundo turno

Douglas Ruas (PL) é o governador eleito do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. Ele foi eleito no primeiro turno após a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A vitória foi oficializada neste sábado (10) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), depois da retotalização dos votos. Sua vice-governadora eleita é Fernanda Louback (PL).

Nascido em 7 de janeiro de 1989, é filho de Nelson Ruas dos Santos (conhecido como Capitão Nelson, atual prefeito de São Gonçalo) e de Marinete Ruas.

Ruas é bacharel em Direito e pós-graduado em Gestão Pública. Aprovado em concurso público em 2012, ingressou nos quadros da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) como inspetor, atuando na 81ª DP e na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

A transição formal de Ruas para o meio executivo deu-se em janeiro de 2021, quando assumiu o comando da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (SEMGIPE) da Prefeitura de São Gonçalo.

Ele permaneceu no cargo executivo municipal até abril de 2022, momento em que se desincompatibilizou das funções administrativas para disputar pela primeira vez uma vaga no Poder Legislativo estadual.

Nas eleições gerais de 2022, filiado ao Partido Liberal (PL), Douglas Ruas obteve 175.977 votos, sagrando-se o segundo deputado estadual mais votado do estado do Rio de Janeiro para a 13ª Legislatura (2023–2027). Em setembro de 2023, licenciou-se do mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) ao ser convidado pelo governador Cláudio Castro para assumir a Secretaria de Estado das Cidades (SEICIS).

À frente da pasta estadual, administrou intervenções urbanas e repasses para obras municipais até março de 2026, quando saiu do Executivo para retornar às suas atividades na ALERJ. Com o retorno ao parlamento fluminense, Ruas consolidou apoio da base aliada e de correntes partidárias para disputar a direção do Legislativo, vindo a ser eleito presidente da Mesa Diretora da ALERJ.

Em termos patrimoniais registrados perante a Justiça Eleitoral, nas eleições estaduais de 2022, o parlamentar declarou um patrimônio total de R$ 1.266.447,90. No registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o pleito de 2026, a declaração atualizada indicou um valor total de R$ 1.467.687,88, composto por participações societárias e bens imóveis.

Sabatina na Jovem Pan

Em sabatina na Jovem Pan, Douglas negou irregularidades em contratos e buscou desvincular-se de Cláudio Castro (PL), ex-governador do Rio de Janeiro, na disputa pelo governo do estado. O então candidato também defendeu a legalidade de sua gestão na Secretaria das Cidades, destacou investimentos em infraestrutura e declarou ser a favor de eleições diretas no estado.

Ruas foi questionado sobre uma auditoria da Controladoria-Geral do Estado (CGE), encaminhada à Procuradoria-Geral da República (PGR), a respeito de uma denúncia que apontava um contrato de 99,7 milhões da Secretaria das Cidades, que era comandada por Ruas na época. Ele teria recebido um aditivo de 45%, chegando a 145 milhões.

O então candidato ao governo do Rio de Janeiro negou a informação e afirmou que a auditoria citada não solicitou esclarecimentos à sua equipe e classificou o dado dos “17 dias” como infundado, uma vez que o contrato foi firmado em 2024.

“Na verdade, é um contrato de mais de R$ 800 milhões que atendeu a todo o Estado do Rio de Janeiro e que, inclusive, já foi auditado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), que é o controle externo. Já foi verificada toda a legalidade. Não tenho qualquer preocupação e sempre defendo os instrumentos de controle”, disse Douglas Ruas à Jovem Pan.

Outro tema abordado foi a saída de Douglas Ruas da secretaria em meio às investigações da Polícia Federal (PF), que têm como alvo o ex-governador Cláudio Castro. Questionado sobre o momento em que decidiu “pular fora do barco”, o candidato evitou críticas diretas ao ex-aliado e focou em sua própria trajetória.

Ruas destacou que foi servidor público concursado da Polícia Civil desde 2013 e eleito deputado estadual em 2022. Ruas justificou que sua ida para a secretaria foi uma “missão” para levar investimentos aos municípios menores.

Ao justificar sua candidatura, o então candidato enfatizou que buscava construir sua própria imagem política.

“Saí com a convicção de que cumpri a missão com êxito. Agora sou candidato a governador, tenho minhas próprias ideias, minha trajetória e identidade própria. A população tem que se ater às pessoas que estão participando do pleito”, afirmou Douglas Ruas à Jovem Pan.