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Política

Flávio diz que leis trabalhistas ‘estão garantidas’ e fala sobre 6×1: ‘Votei conforme ouvi nas ruas’

Durante sabatina à TV Globo nesta sexta-feira (16), candidato afirmou que não irá reverter a PEC da redução da escala de trabalho aprovada no Congresso

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Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (16) que, caso eleito, garantirá a continuidade das leis trabalhistas.

“Não vou reverter a escala 6×1, todas as leis trabalhistas estão garantidas. Da minha parte isto está respeitado e foi uma decisão do Congresso Nacional”, afirmou o candidato.

Flávio também afirmou que sua mudança de opinião para votar a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6×1 aconteceu após ouvir a maioria dos trabalhadores.

“Eu rodei o Brasil inteiro, eu ouvi muitos trabalhadores e votei conforme o que ouvi nas ruas. Como ouvi que a grande maioria dos trabalhadores estavam favoráveis ao fim da escala 6×1, resolvi seguir a vontade deles”, disse o senador.

As declarações foram feitas durante sabatina da TV Globo.

O senador disse ainda que sempre defendeu mais liberdade para que os trabalhadores pudessem montar sua própria jornada de trabalho, mas que ser a favor da liberdade também seria uma escala menor de trabalho.

“Eu sou a favor de mais liberdade, portanto, isso também pressupõe que a escala 6×1 fosse extinta e uma outra acontecesse”, completou.

Fim da escala 6×1

O Congresso Nacional promulgou nesta sexta-feira (16) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6×1 e a redução da jornada máxima semanal no Brasil. Uma de suas principais bandeiras nestas eleições, o presidente Lula (PT) esteve presente na sessão, assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos).

Na quarta-feira (14), o Senado aprovou a PEC que acaba com a escala 6×1. O texto recebeu 75 votos favoráveis e um contrário nos dois turnos de votação. Após a aprovação, a proposta seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional.

As mudanças, porém, não entram em vigor imediatamente. 

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