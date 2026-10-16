Flávio diz que leis trabalhistas ‘estão garantidas’ e fala sobre 6×1: ‘Votei conforme ouvi nas ruas’
O candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (16) que, caso eleito, garantirá a continuidade das leis trabalhistas.
“Não vou reverter a escala 6×1, todas as leis trabalhistas estão garantidas. Da minha parte isto está respeitado e foi uma decisão do Congresso Nacional”, afirmou o candidato.
Flávio também afirmou que sua mudança de opinião para votar a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6×1 aconteceu após ouvir a maioria dos trabalhadores.
“Eu rodei o Brasil inteiro, eu ouvi muitos trabalhadores e votei conforme o que ouvi nas ruas. Como ouvi que a grande maioria dos trabalhadores estavam favoráveis ao fim da escala 6×1, resolvi seguir a vontade deles”, disse o senador.
As declarações foram feitas durante sabatina da TV Globo.
O senador disse ainda que sempre defendeu mais liberdade para que os trabalhadores pudessem montar sua própria jornada de trabalho, mas que ser a favor da liberdade também seria uma escala menor de trabalho.
“Eu sou a favor de mais liberdade, portanto, isso também pressupõe que a escala 6×1 fosse extinta e uma outra acontecesse”, completou.
Fim da escala 6×1
O Congresso Nacional promulgou nesta sexta-feira (16) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6×1 e a redução da jornada máxima semanal no Brasil. Uma de suas principais bandeiras nestas eleições, o presidente Lula (PT) esteve presente na sessão, assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos).
Na quarta-feira (14), o Senado aprovou a PEC que acaba com a escala 6×1. O texto recebeu 75 votos favoráveis e um contrário nos dois turnos de votação. Após a aprovação, a proposta seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional.
As mudanças, porém, não entram em vigor imediatamente.
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