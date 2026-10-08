‘Flávio está propondo abstenção na votação do fim da escala 6×1’, diz Lula

A PEC 221/2019, que prevê o fim da escala 6x1 e reduz a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, passou nesta quinta pela terceira das cinco sessões

Lula diz que campanha à Presidência é a mais desorganizada desde a 1ª que disputou, em 1989

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na noite desta quinta-feira (08) que soube pela imprensa que seu adversário no segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL), estaria propondo ao partido que se abstenha na votação da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6×1.

“Eu estou sabendo pelo noticiário da imprensa de que meu adversário está propondo ao partido dele abstenção. Ele está com vergonha de falar isso, mas fiquei sabendo”, disse Lula em conversa com jornalistas.

O presidente afirmou ainda que o governo está fazendo esforços para que a proposta seja aprovada até a próxima semana. “Vamos conseguir aprovar o fim da escala 6×1”, declarou. O tema passou a ocupar espaço na campanha do segundo turno e está em discussão no Senado.

A PEC 221/2019, que prevê o fim da escala 6×1 e reduz a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, passou nesta quinta pela terceira das cinco sessões de discussão exigidas no plenário do Senado antes da votação em primeiro turno.

Lula também voltou a criticar o que chamou de “tesouraço” defendido pelo adversário. “Tesouraço é aberração política”, afirmou. Flávio tem defendido medidas de ajuste fiscal e também criticou a proposta apoiada pelo governo para o fim da escala 6×1.