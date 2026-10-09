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Política

Jair Bolsonaro teve taquicardia e dificuldade para respirar na última semana, diz boletim

Ocorrência foi descrita em boletim médico semanal enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF)

Estadão Conteúdo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de uma reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária
Ex-presidente Jair Bolsonaro ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou quadro de taquicardia e dificuldade para respirar. Os sintomas foram de curta duração e tiveram melhora espontânea, sem outra recorrência. A ocorrência foi descrita em boletim médico semanal enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O boletim diz ainda que o ex-presidente encontra-se bem e mantém a estabilidade hemodinâmica e cardiorrespiratória, mas apresenta os efeitos colaterais de desequilíbrio e sonolência diurna em razão de medicamentos de ação central.

O boletim afirma ainda que Bolsonaro mantém dieta com baixo teor de acidez e com pouco sal e passa por cuidados preventivos para redução de quedas e refluxo gastroesofágico.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde começou a cumprir a pena. Depois, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Agora, cumpre prisão domiciliar em residência da família.

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