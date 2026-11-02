Janones nega que será ministro de Lula: ‘Seria minha zona de conforto’

Deputado eleito pelo Rede afirma que pretende atuar na Câmara para ajudar o presidente a melhorar sua avaliação e manter a mobilização do 'Exército do Lula'

O deputado federal eleito André Janones (Rede-MG) publicou nesse domingo (1º), nas redes sociais, um texto em que explica porque não será ministro do quarto mandato do presidente Lula (PT). Janones disse que não poderia ter amarras do cargo nem ficar preso em compromissos burocráticos.

Segundo ele, o único lugar em que conseguirá entregar a Lula o que entregou no segundo turno da eleição é na Câmara dos Deputados.

“Um ministério seria minha zona de conforto, mas o que eu quero é ajudar o presidente com o exército para que ele tenha a melhor avaliação de um mandato de toda a vida dele!”, escreveu Janones.

Porque não desejo ser ministro ? Porque não posso ter as amarras da liturgia de um cargo nem ficar preso em compromissos burocráticos!



O único lugar aonde eu conseguirei entregar ao Presidente Lula EXATAMENTE o mesmo que entreguei neste segundo turno, é na câmara dos deputados!… — André Janones (@AndreJanonesMG) November 2, 2026

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, também veiculada nesse domingo, Janones disse que não será ministro nem mudará de partido e que o modelo implantado por ele no canal de WhatsApp “Exército do Lula” não é uma forma de democracia plena, mas mitigada.

“É o que eu chamo de democracia mitigada. Não é a democracia no seu estado pleno. Não é a democracia que eu quero no nosso País. Não é um modelo de democracia sustentável. Isso aqui é um modelo transitório, necessário para a gente vencer uma eleição” Deputado federal André Janones

Janones declarou ainda que é amigo do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), mesmo estando em lados opostos da política atualmente.

“Ele é um cara que está se propondo a fazer algo que o País precisa muito, que é pacificar, que é superar essa questão ideológica, essa polarização que tem feito tão mal para o povo brasileiro. É alguém que fala a língua do povo e eu realmente acredito que ele vai fazer um bom governo para Minas Gerais”, completou.

Por fim, detalhou que não pretende mudar de partido porque preza pela liberdade que a Rede lhe dá.