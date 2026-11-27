Deputado disse que a escolha é um reconhecimento do governo em conter gastos

Em outra publicação no X, o deputado escreveu que, quando a economia não resistir, Lula vai "colocar a culpa na Faria Lima e se fazer de vítima"

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu a escolha de Luiz Trabuco para o Ministério da Fazenda, anunciada pelo governo Lula (PT) na última quinta-feira (26).

Em publicação no X, Nikolas disse que deseja sucesso ao presidente do Conselho de Administração do Bradesco e que a escolha é um “reconhecimento de Lula da necessidade de conter os gastos excessivos de seu próprio governo“.

Desejo sinceramente sucesso a Trabuco à frente da Fazenda. Minha torcida é para que o Brasil dê certo, independentemente de quem governe.



Sua indicação, a meu ver, é um reconhecimento de Lula da necessidade de conter os gastos excessivos de seu próprio governo.



Aceitar essa… — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 27, 2026

Também afirmou que aceitar o cargo é um ato de coragem que poucos teriam, e alguns chamariam de “loucura”.

Em outra publicação no X, o deputado escreveu que, quando a economia não resistir, Lula vai “colocar a culpa na Faria Lima e se fazer de vítima”.

Capaz de quando a economia não resistir, Lula demitir o Trabuco, colocar a culpa na Faria Lima e se fazer de vítima. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 27, 2026

Quem é Luiz Carlos Trabuco Cappi

Nascido em 6 de outubro de 1951, em Marília, no interior de São Paulo, Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e possui pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Ele ingressou no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário. Ao longo da carreira, passou por diferentes setores da instituição e ocupou cargos de direção. Em 1984, assumiu a diretoria de Marketing, função que exerceu por oito anos. Em 1992, passou a comandar a Bradesco Vida e Previdência e, em 2003, assumiu a presidência da Bradesco Seguros.

Em março de 2009, chegou à presidência executiva do Bradesco. Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do banco britânico HSBC no Brasil, em 2015. A transação ampliou a presença da instituição no mercado nacional.

Trabuco permaneceu na presidência executiva até março de 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração do Bradesco, cargo que ocupa atualmente.