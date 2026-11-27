Nikolas Ferreira defende Trabuco na Fazenda e critica Lula: ‘Loucura’
O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu a escolha de Luiz Trabuco para o Ministério da Fazenda, anunciada pelo governo Lula (PT) na última quinta-feira (26).
Em publicação no X, Nikolas disse que deseja sucesso ao presidente do Conselho de Administração do Bradesco e que a escolha é um “reconhecimento de Lula da necessidade de conter os gastos excessivos de seu próprio governo“.
Também afirmou que aceitar o cargo é um ato de coragem que poucos teriam, e alguns chamariam de “loucura”.
Em outra publicação no X, o deputado escreveu que, quando a economia não resistir, Lula vai “colocar a culpa na Faria Lima e se fazer de vítima”.
Quem é Luiz Carlos Trabuco Cappi
Nascido em 6 de outubro de 1951, em Marília, no interior de São Paulo, Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e possui pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).
Ele ingressou no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário. Ao longo da carreira, passou por diferentes setores da instituição e ocupou cargos de direção. Em 1984, assumiu a diretoria de Marketing, função que exerceu por oito anos. Em 1992, passou a comandar a Bradesco Vida e Previdência e, em 2003, assumiu a presidência da Bradesco Seguros.
Em março de 2009, chegou à presidência executiva do Bradesco. Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do banco britânico HSBC no Brasil, em 2015. A transação ampliou a presença da instituição no mercado nacional.
Trabuco permaneceu na presidência executiva até março de 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração do Bradesco, cargo que ocupa atualmente.
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