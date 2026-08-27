Lula deve focar soberania e feitos do governo na primeira propaganda eleitoral

Alckmin também participará do programa e deve destacar crescimento econômico, redução do déficit e queda do desemprego

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve apostar em um mix de temas na primeira propaganda eleitoral de rádio e televisão, prevista para esta sexta-feira (28). A principal aposta da campanha, porém, será o discurso de soberania nacional, que tem concentrado os maiores esforços do PT para a eleição deste ano.

A propaganda deve destacar os feitos do governo e dar espaço a propostas como o fim da escala 6×1. A estratégia, no entanto, é reforçar a ideia de que o Brasil tem capacidade de tomar decisões sem sofrer interferências econômicas ou políticas de outros países.

Nesse contexto, a campanha pretende explorar a atuação do governo diante das medidas adotadas pelos Estados Unidos e pela Argentina e destacar o resultado das negociações para reduzir os efeitos do primeiro tarifaço imposto pelo governo norte-americano.

Para reforçar o discurso, Lula escalou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também deve participar da propaganda e defender a soberania brasileira. Alckmin ainda deve abordar o desempenho da economia e destacar indicadores que a campanha considera positivos, como a redução do desemprego e a nova indústria Brasil.

A propaganda eleitoral de rádio e televisão começa nesta sexta-feira. No rádio, os programas serão veiculados às 7h e às 12h. Na televisão, os horários previstos são 13h e 20h30.