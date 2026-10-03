Como a regra da maioria absoluta definiu as eleições presidenciais de 2018

A memória política brasileira frequentemente esbarra em distorções sobre pleitos passados. Uma confusão histórica recorrente nas buscas de internet é a afirmação de que em 2018 o candidato Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, contam a história real: o pleito daquele ano precisou de duas rodadas de votação para definir o chefe do Executivo. A disputa marcou um momento de forte ruptura no cenário partidário, testando a solidez das regras democráticas e a capacidade de mobilização das campanhas nas ruas e nas redes sociais.

O mecanismo constitucional do duplo turno

A exigência de uma segunda rodada de votação não é um mero detalhe burocrático, mas uma trava de segurança institucional criada pela Constituição Federal de 1988. Antes da redemocratização, o Brasil experimentou crises de legitimidade com presidentes eleitos por maiorias simples, ou seja, que assumiam o poder tendo a maior parte do eleitorado contra si. Para evitar governos enfraquecidos desde o primeiro dia de mandato, os legisladores desenharam o modelo atual de maioria absoluta.

Pela regra em vigor, para que um candidato liquide a fatura logo no primeiro domingo de outubro, ele precisa conquistar pelo menos 50% mais um dos votos válidos do país. Essa matemática exclui os votos brancos e nulos da contagem final. A lógica jurídica por trás dessa exigência é garantir que o presidente eleito tenha a aprovação incontestável de mais da metade dos eleitores ativos, conferindo força política e respaldo popular para negociar com o Congresso Nacional.

Quando nenhum dos concorrentes atinge esse patamar mínimo, a legislação determina a realização do segundo turno. Trata-se de uma eleição inteiramente nova, restrita aos dois nomes mais bem votados. Esse modelo força os candidatos a ampliarem suas alianças políticas, dialogando com parcelas da sociedade que inicialmente preferiam outras opções nas urnas.

O desempenho nas urnas e a contagem oficial dos votos

No dia 7 de outubro de 2018, a apuração do TSE gerou alta expectativa durante a contagem das urnas eletrônicas. O então deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) liderou a disputa desde os primeiros boletins, chegando a registrar picos acima da marca de 50% durante pouco mais de uma hora, quando apenas uma fração das urnas do Sul e Sudeste havia sido totalizada. Conforme os dados do Norte e Nordeste ingressaram no sistema, o percentual se estabilizou.

O resultado final do primeiro turno consolidou Bolsonaro com 46,03% dos votos válidos (cerca de 49,2 milhões de eleitores). Em segundo lugar ficou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), com 29,28% dos votos válidos (aproximadamente 31,3 milhões). Como o líder da disputa não ultrapassou a barreira matemática exigida pela lei, a eleição foi automaticamente prorrogada para o fim do mês.

A decisão definitiva ocorreu em 28 de outubro daquele ano. Em um cenário altamente polarizado, os eleitores retornaram às cabines de votação para o embate direto. Jair Bolsonaro venceu o segundo turno com 55,13% dos votos válidos, contra 44,87% de Fernando Haddad, assumindo o Palácio do Planalto a partir de janeiro do ano seguinte. Os números comprovam a dinâmica em duas etapas, desmistificando a tese de vitória antecipada.

A reconfiguração das forças políticas na reta final

O intervalo de três semanas entre os dois turnos transformou completamente a dinâmica da campanha. O xadrez político exigiu que as duas candidaturas buscassem o apoio dos líderes que ficaram pelo caminho na primeira rodada, como Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB). O período foi marcado por uma intensa disputa narrativa, onde a propaganda na televisão dividiu o protagonismo com a viralização de conteúdos no WhatsApp, alterando a forma como os partidos se comunicavam com o eleitor.

Nessa fase, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o TSE assumiram um papel de fiscalização mais rígido, tentando conter o volume inédito de desinformação que circulava nas redes. A Justiça Eleitoral precisou criar grupos de trabalho institucionais para monitorar o disparo em massa de mensagens, uma prática que testou os limites da legislação eleitoral vigente na época.

Enquanto a campanha do PT tentava construir uma frente ampla focada na defesa das instituições, a campanha do PSL apostou no sentimento de renovação política e no forte apelo à pauta de segurança pública. O atentado sofrido por Bolsonaro semanas antes limitou sua participação em debates na TV, fazendo com que sua equipe concentrasse a estratégia de segundo turno em transmissões ao vivo na internet, criando um canal direto com seus apoiadores e isolando a imprensa tradicional.

Dúvidas frequentes sobre as regras de votação

O que são votos válidos na legislação brasileira?

Os votos válidos correspondem à soma total de votos nominais direcionados aos candidatos e aos partidos. A Justiça Eleitoral utiliza apenas esse número para definir os percentuais de vitória, descartando do cálculo final todos os votos em branco e nulos depositados nas urnas.

Por que votos brancos e nulos não anulam uma eleição?

A lei eleitoral estabelece que votos brancos e nulos servem apenas como um direito de manifestação do eleitor que não deseja escolher nenhum dos candidatos. Eles não são transferidos para quem está ganhando e não têm poder para invalidar o pleito, mesmo que somem mais da metade dos votos totais. A eleição é decidida exclusivamente pelos eleitores que escolheram um candidato válido.

Qual o prazo legal entre o primeiro e o segundo turno?

A legislação determina que o primeiro turno ocorra sempre no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, caso necessário, no último domingo do mesmo mês. Esse intervalo de aproximadamente três semanas garante tempo hábil para que a Justiça Eleitoral processe os resultados, julgue eventuais recursos e organize a nova rodada de votação, enquanto os candidatos reestruturam suas campanhas.