Ataque israelense mata cinco em Gaza; mãe e filha cristãs estão entre vítimas

O bombardeio atingiu um prédio residencial, que foi destruído e incendiado. Outras pessoas ficaram soterradas nos escombros

Um ataque aéreo israelense matou pelo menos cinco palestinos neste sábado (3) na Cidade de Gaza, segundo autoridades de saúde e da Defesa Civil do território. Entre as vítimas estão quatro mulheres, incluindo uma mãe e sua filha, ambas cristãs.

O bombardeio atingiu um prédio residencial, que foi destruído e incendiado. Outras pessoas ficaram soterradas nos escombros. As Forças Armadas de Israel não haviam se manifestado sobre o ataque até a última atualização.

“Estávamos dormindo e, de repente, ouvimos ataques e explosões fortes e contínuos. As crianças acordaram assustadas e começaram a correr e gritar”, relatou à Reuters Ahmed Al-Dahdouh, testemunha do ataque.

Segundo ele, moradores deixaram suas casas após as explosões e encontraram o imóvel de um vizinho destruído.

“Havia mortos entre os escombros, mulheres, homens e crianças. Começamos a retirá-los. Eles estavam espalhados sob os escombros”, afirmou.

Dahdouh disse que os moradores encontraram entre as vítimas uma mulher cristã e sua filha. “Nós somos muçulmanos e eles são nossos irmãos cristãos. Não estão envolvidos em nada, são pessoas pacíficas, e todos gostam deles. Agora retiramos seus corpos, de uma mãe e sua filha”, declarou.

Cessar-fogo

O ataque ocorre em meio às dificuldades para manter o cessar-fogo firmado em outubro de 2025, com mediação dos Estados Unidos. O acordo prevê, entre outros pontos, o desarmamento do Hamas, a retirada das forças israelenses de Gaza e a reconstrução do território.

Israel acusa o Hamas de voltar a se armar e de realizar ataques em violação ao acordo. Nas últimas semanas, as forças israelenses intensificaram as operações contra o grupo. O Hamas nega estar reconstruindo seu arsenal ou preparando novos ataques e, por sua vez, acusa Israel de descumprir o cessar-fogo.

Segundo autoridades de saúde de Gaza, ao menos 1.400 palestinos foram mortos por disparos israelenses desde o início do cessar-fogo, em outubro do ano passado. Israel afirma que quatro soldados israelenses foram mortos por militantes palestinos no território durante o mesmo período.