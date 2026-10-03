PoderData/Aya: 49% desaprovam governo Lula; 44% aprovam

Pesquisa mostrou que o trabalho do petista é avaliado negativamente por 46% e positivamente por 36%

Pesquisa PoderData/Aya divulgada neste sábado (3) mostrou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 49%. A gestão do petista é aprovada por 44%. Outros 7% disseram não saber.

O levantamento também mediu a percepção do eleitorado sobre o trabalho do chefe do Executivo. São 46% os que consideram “ruim ou péssimo”.

Dos entrevistados, 36% responderam que o trabalho do petista é “ótimo ou bom”. Outros 15% avaliam como “regular”. Outros 3% não souberam responder.

De 30 de setembro a 2 de outubro, o PoderData entrevistou 4.000 pessoas por telefone. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03519/2026.