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Lula ou Flávio Bolsonaro: quem lidera as últimas pesquisas para presidente?

Lula aparece numericamente à frente em três pesquisas e Flávio Bolsonaro, em uma; confira as diferenças e as margens de erro.

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Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula MAURO PIMENTEL / AFP e Ricardo Stuckert

Lula (PT) aparece numericamente à frente em três das quatro últimas pesquisas presidenciais divulgadas na véspera da eleição. Flávio Bolsonaro (PL) está à frente em uma. Em todos os casos, porém, as diferenças são pequenas e os intervalos das estimativas se sobrepõem, segundo os levantamentos publicados pela Jovem Pan.

O Datafolha aponta 45% dos votos válidos para Lula e 42% para Flávio, uma diferença de três pontos percentuais. Na Quaest, o presidente tem 46% e o senador, 45%, também entre os votos válidos.

A Gerp apresenta resultado inverso: Flávio tem 45% dos votos válidos, ante 43% de Lula. Na contagem que inclui as demais respostas, os percentuais são de 44% para Flávio e 42% para o presidente.

No PoderData/Aya, Lula marca 42% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 41%. Nesse caso, os percentuais divulgados incluem respostas como brancos, nulos e indecisos, ao contrário dos resultados em votos válidos destacados nas outras três pesquisas.

O que significa empate técnico nas pesquisas?

A margem de erro indica a variação estimada para os percentuais obtidos em uma amostra de eleitores. Datafolha, Quaest e Gerp informam margem de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. No PoderData/Aya, a margem é de 1,5 ponto.

Em todas as pesquisas, os intervalos de Lula e Flávio apresentam sobreposição. Assim, os levantamentos mostram uma disputa apertada, sem uma vantagem suficientemente clara para tratar a ordem numérica como resultado definido da eleição.

E os demais candidatos?

Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4% no Datafolha e na Gerp, 3% na Quaest e 2% no PoderData/Aya. Augusto Cury (Avante) tem 3% nos quatro levantamentos. Renan Santos (Missão) aparece com 3% em Datafolha, Quaest e PoderData/Aya e 2% na Gerp. Os percentuais seguem as bases divulgadas por cada instituto.

As pesquisas foram realizadas entre 30 de setembro e 3 de outubro, conforme cada instituto. O primeiro turno das eleições presidenciais ocorre neste domingo (4).

Registros das pesquisas no TSE

Os levantamentos foram registrados na Justiça Eleitoral sob os números: Datafolha, BR-01708-2026; Quaest, BR-02197/2026; Gerp, BR-08168/2026; e PoderData/Aya, BR-03519/2026.

O Datafolha ouviu 4.006 pessoas; a Quaest, 3.702; a Gerp, 2.400; e o PoderData/Aya, 4.000. O nível de confiança é de 95% no Datafolha, na Quaest e no PoderData/Aya e de 95,55% na Gerp.

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