Nikolas reage a decisão do TSE e pede que seguidores ampliem compartilhamentos

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que Meta e X monitorem publicações do deputado federal e de Marçal a cada seis horas

O deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu neste sábado (24) à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determinou o monitoramento do alcance e da distribuição de suas publicações e das postagens do empresário Pablo Marçal. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Nikolas pediu que seus seguidores ampliem o compartilhamento de seus conteúdos.

“Eu peço para você não somente curtir, mas compartilhar, botar nos stories, porque, no fim das contas, quem dá o meu engajamento não é a Meta, são vocês”, afirmou. Na sequência, acrescentou: “Podem querer limitar o que for, mas ninguém limita a rua”.

O parlamentar disse que não pretendia fazer muitas publicações neste sábado, último dia de campanha antes do segundo turno, mas citou o ato do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro e pediu mobilização dos seguidores.

A decisão do corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determina que Meta e X apresentem, a cada seis horas, relatórios sobre o alcance e a distribuição das publicações de Nikolas e Marçal durante a véspera e o dia da votação.

As empresas deverão detalhar as visualizações das postagens, a proporção de seguidores e não seguidores alcançados, a origem do tráfego e os mecanismos de recomendação utilizados.

Cueva também proibiu Nikolas e Marçal de divulgarem, até o encerramento da votação, conteúdos eleitorais sabidamente falsos, materiais fabricados ou manipulados e conteúdos produzidos por inteligência artificial em desacordo com as regras eleitorais. O descumprimento pode gerar multa de R$ 100 mil por publicação irregular.