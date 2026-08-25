Marília Campos lidera corrida ao Senado de MG, diz Quaest
A ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) tem 15% das intenções de voto para o Senado por Minas Gerais, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25). O senador Carlos Viana (PSD), candidato à reeleição, e o deputado federal Domingos Sávio (PL) aparecem com 8% cada.
Marcelo Aro (PP) registra 6%. Áurea Carolina (PSOL), Marco Antônio Superman (Novo) e Carlin Moura (Avante) têm 2% cada. Gustavo Galassi (PSDB), Marcelo Heringer (PDT), Ana Luiza do MLB (UP), Manoel Carvalho (MDB) e Juiz Ramon Moreira (DC) marcam 1% cada. Os demais não pontuaram. Indecisos somam 31%, enquanto brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar representam 21%.
Os percentuais combinam as escolhas para a primeira e a segunda vagas e são apresentados em um total de 100%. Considerado apenas o primeiro voto, Marília tem 19%, Viana e Domingos Sávio registram 10% cada e Aro, 6%. No segundo voto, a petista marca 10%, enquanto Viana, Domingos Sávio e Aro têm 6% cada.
Para 48%, a escolha é definitiva, enquanto 52% admitem que ainda podem mudar o voto.
Na pesquisa espontânea, Marília é citada por 2%, e Viana e Áurea Carolina, por 1% cada. A parcela de eleitores que não soube indicar um candidato chega a 94%. Viana apresenta a maior rejeição entre os principais nomes, com 19%, seguido por Marília, com 16%. Aro e Domingos Sávio têm 14% cada.
Encomendada pela Globo, a Quaest ouviu presencialmente 1.506 eleitores mineiros entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-04060/2026.
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