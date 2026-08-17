Marinho nega padrinho e defende capacidade, apesar da idade, em sabatina da Jovem Pan

Marinho também respondeu perguntas sobre segurança pública e a situação do estado do Rio de Janeiro

O candidato ao governo do Rio de Janeiro, André Marinho (Novo-RJ), afirmou em sabatina realizada pela Jovem Pan nesta segunda-feira (17) que não tem “padrinho” político na família Bolsonaro, mas que estão focados em “tirar o inimigo do Brasil, que é o PT“.

Marinho tinha sido questionado sobre ser visto várias vezes dando apoio ao candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL).

Eo próprio aí saudou a minha entrada comandando o programa, o que é a demonstração pública de que a reconciliação havia sido feita sem nenhum ajoelhamento, nenhuma humilhação por ambas as partes, pelo contrário. Porque a gente tá focado em tirar o inimigo do Brasil, que é o PT, essa máfia cleptocrata que insiste em deixar o povo brasileiro e do Rio de Janeiro aí sob essa humilhação permanente. André Marinho

Em relação à sua falta de experiência na política, Marinho disse que os eleitores não votam em partidos, mas sim em pessoas, e que ficou conhecido por ridicularizar o “poder da política”.

Marinho também respondeu perguntas sobre segurança pública e a situação do estado do Rio de Janeiro.

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