MDB se divide no 2º turno das eleições e 10 diretórios declaram apoio a Lula

Presidente do partido, deputado federal Baleia Rossi (MDB), afirmou que os outros 17 estados vão apoiar o senador Flávio Bolsonaro

Os diretórios do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) estão divididos entre apoio ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois concorrem à Presidência no 2º turno, marcado para acontecer dia 25 de outubro.

Segundo nota divulgada nesta terça-feira (13) pelo partido, 10 diretórios declararam apoio à candidatura de Lula. No comunicado, destacam o apoio em defesa “da liberdade, da democracia e da soberania do povo brasileiro”.

Os 10 diretórios são das regiões Norte e Nordeste: Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rondônia.

Também afirmaram apoiar a continuidade de políticas implementadas por Lula nos últimos quatro anos e em gestões anteriores. Citaram, entre elas, o Bolsa Família, Farmácia Popular, Pé de Meia, Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa Universidade para Todos (ProUni). E ressaltaram que o Brasil tem avançado em crescimento econômico, fortalecimento da indústria e recorde de exportações.

“Nosso posicionamento reafirma o compromisso com o trabalho realizado. São obras que já saíram do papel e que não podem parar. Interromper esse ciclo agora seria deixar obras pela metade recursos parados e o povo esperando”. Nota MDB

No fim da nota, os diretórios do MDB dos estados do Norte e Nordeste convocaram os dirigentes estaduais, prefeitos e parlamentares do partido a se engajarem na campanha de reeleição do candidato do PT.

Apoio a Flávio

O presidente do partido, deputado federal Baleia Rossi (MDB), disse que os outros 17 diretórios que vão apoiar Flávio.

“Nós queremos um governo federal que seja como a gestão do prefeito Ricardo Nunes (São Paulo), que entregue política pública, que se preocupe com as pessoas, que melhore a vida de todos. Nós queremos um governo federal que seja como o nosso governador Tarcísio de Freitas, que leve prosperidade para todos, para os quatro cantos do estado de São Paulo”, afirmou.

Os 17 diretórios que declararam apoio a Flávio são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, Amapá, Acre, Tocantins, Roraima, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Sergipe.

Durante o discurso, Rossi disse que, junto aos deputados federais e estaduais dos diretórios que apoiam Flávio, desejam um bom “arranque final” ao senador. “Eu tenho certeza, com muita ênfase, com muita seriedade, com muito trabalho, vai nos dar uma grande vitória, que é a vitória da mudança no nosso país. Deus abençoe”, completou.

O segundo turno das eleições será no domingo, dia 25, nos mesmos locais de votação e horários do primeiro: das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Mesmo quem não votou no primeiro turno está apto a votar no segundo.

*Com informações da Agência Brasil