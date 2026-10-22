Meta derruba vídeo do MC Cabelinho sobre Flávio Bolsonaro

Essa foi a segunda gravação da série 'Revelando Brasil' que foi retirada pela big tech do Instagram

MC Cabelinho republicou o vídeo horas depois de ser retirado do ar

A Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, derrubou nesta quinta-feira (22) um teaser gravado pelo cantor MC Cabelinho sobre o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL). A publicação apresenta um resumo do novo episódio do projeto “Revelando Brasil”.

Depois de o vídeo ser retirado do ar, MC Cabelinho fez uma nova publicação em que relatou que o vídeo havia sido derrubado, mas o episódio estava disponível no YouTube. O cantor também marcou a big tech e questionou: “ql (sic) foi @meta?”.

MC Cabelinho republicou o vídeo horas depois. Na legenda do vídeo, o cantor escreveu: “Jornalismo não é propaganda! Esse é o vídeo que a Meta não quer que você veja!”.

Ele também falou sobre Flávio. Disse que o senador foi acusado, aos 19 anos, de ser funcionário fantasma no gabinete do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando exercia mandato de deputado federal. MC Cabelinho afirmou que o presidenciável “sempre viveu às custas do pai”.

“[Ele] quer cortar justamente aquilo que sempre ajudou milhões de brasileiros a subir na vida: aposentadoria, saúde, educação, Bolsa Família e direitos trabalhistas. É esse homem que quer ser presidente do Brasil. Se Flávio ganha, você perde”, escreveu o cantor.

Esse foi o segundo vídeo do projeto derrubado pela Meta. Anteriormente, uma gravação do humorista Fabio Porchat sobre o caso do Banco Master e a ligação com a Igreja Batista da Lagoinha foi retirada do ar. Os outros episódios da série “Revelando Brasil” contaram com a influenciadora Juliette Freire, o ator Wagner Moura e as atrizes Luana Piovani, Camila Pitanga e Samara Felippo.

A Jovem Pan entrou em contato com a Meta, mas não teve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.