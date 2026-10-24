O que acontece em caso de empate no segundo turno para presidente ou governador?
Um empate exato em uma eleição majoritária é uma hipótese extremamente rara, mas a legislação eleitoral prevê critério de desempate.
O Código Eleitoral estabelece, em seu artigo 110, que, em caso de empate, será considerado eleito o candidato mais idoso.
Antes da proclamação do resultado, a Justiça Eleitoral conclui a totalização e verifica os dados oficiais da apuração.
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