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Política

O que é o programa de Lula chamado de ‘sonho realizado’ por Michelle Bolsonaro

'Seguimos trabalhando por um Brasil mais acessível’, disse a ex-primeira-dama
Rafael Rintzel

Rafael Rintzel

Michelle Bolsonaro discursando em Libras na cerimônia de posse de seu marido Jair.
Michelle Bolsonaro discursando em Libras na cerimônia de posse de seu marido Jair. Reprodução / YouTube / Jovem Pan News

Em meio a divergências com seu enteado e pré-candidato à presidência pelo seu partido, Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle elogiou, nesta sexta-feira (3), um projeto proposto pelo governo do presidente Lula (PT). Por meio de suas redes sociais, a esposa de Jair Bolsonaro celebrou o lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos (PNEBS), apresentada pelo Ministério da Educação (MEC).

A nova política, que busca ampliar o acesso, a permanência e melhorar a aprendizagem de estudantes surdos, foi lançada nesta sexta-feira (3). Dados do MEC indicam que, atualmente, apenas 12% das redes de ensino contam com materiais pedagógicos adequados em Libras e somente 2.501 professores possuem formação continuada em educação bilíngue para esse público.

Michelle afirmou que a nova política, que estabelece a educação bilíngue como uma modalidade separada da Educação Especial, promove maior autonomia e protagonismo para a comunidade surda. Segundo a ex-primeira-dama, a medida representa a concretização de um projeto voltado à acessibilidade e à ampliação de oportunidades.

O levantamento do Ministério da Cultura indica ainda que provas no formato VídeoLibras alcançam 1,31% dos estudantes e, embora cerca de 51% das escolas possuam Salas de Recursos Multifuncionais, ainda há carência de apoio bilíngue especializado. A nova política busca enfrentar a carência de apoio especializado e a reduzida oferta de cursos de pedagogia bilíngue no território nacional.

Público-alvo

A educação bilíngue de surdos no Brasil contempla estudantes surdos, surdocegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação e surdos com outras deficiências associadas. O atendimento ocorre em diferentes espaços educacionais, como escolas bilíngues de surdos, classes ou turmas bilíngues, escolas comuns e polos de educação bilíngue de surdos. 

A PNEBS será estruturada a partir dos seguintes eixos: 

  1. Governança e coordenação federativa; 
  2. Diretrizes; 
  3. Currículo e material didático-pedagógico; 
  4. Produção de conhecimento e monitoramento; 
  5. Formação; 
  6. Reconhecimento, valorização e difusão de experiências inovadoras.

Durante o evento de lançamento do PNEBS, que reúne representantes do MEC e outras autoridades do governo federal, será lançado ainda um edital de seleção de artigos acadêmicos voltados a pesquisadores surdos, pesquisadoras surdas e ouvintes que desenvolvem estudos sobre educação bilíngue de surdos.

Os trabalhos selecionados vão compor os Cadernos Equidade, publicação produzida a partir de uma parceria entre a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi).

Postagem de Michelle Bolsonaro
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