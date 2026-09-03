PGR encaminha proposta de delação de empresário sobre ‘Dark Horse’ para o STF

A empresa de Antônio Carlos Freixo Júnior é investigada por supostamente ter sido utilizada em repasses do banqueiro Daniel Vorcaro para o financiamento do filme

A Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou nesta quinta-feira (3) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a proposta de delação premiada do empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, dono da Entre Investimentos e Participações. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal O Globo e confirmadas pela Jovem Pan.

A empresa de Freixo é investigada por supostamente ter sido utilizada em repasses do banqueiro Daniel Vorcaro para o financiamento de “Dark Horse”, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os recursos teriam sido enviados ao Havengate Development Fund, fundo sediado nos Estados Unidos, responsável por administrar valores destinados ao projeto e encaminhá-los à Go Up Entertainment, produtora do filme.

O Havengate teria entre seus administradores Paulo Calixto, advogado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

A colaboração de Freixo é a primeira relacionada especificamente ao caso “Dark Horse” e a segunda envolvendo as investigações sobre o Banco Master. João Carlos Mansur, ex-dono da gestora Reag, também firmou acordo de colaboração com a PGR.

Acordo será analisado por André Mendonça

Após a assinatura, o acordo foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do STF, relator das investigações sobre o Banco Master e sobre o financiamento do filme. Caberá ao magistrado decidir sobre a homologação da colaboração.

As investigações apuram possíveis irregularidades na origem e no destino dos recursos utilizados para financiar “Dark Horse”. Uma das linhas de apuração busca esclarecer se todo o dinheiro repassado por Vorcaro foi destinado efetivamente à produção do filme.

Os investigadores também apuram a suspeita de que parte dos valores possa ter sido direcionada a Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos. O ex-deputado nega ter recebido recursos e afirma ter apenas cedido direitos de imagem para o projeto.

Go up

A Go Up Entertainment, produtora responsável por “The Dark Horse”, filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o repasse de mais US$ 1,6 milhão feito pelo empresário Daniel Vorcaro à produção foi declarado à Justiça de São Paulo.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (2), a produtora informou que o pagamento, revelado no dia anterior pela revista Piauí, ocorreu em setembro de 2025. Segundo a Go Up, a prestação de contas referente aos recursos foi apresentada à Justiça de São Paulo em 10 de junho de 2026.

Com o novo valor, o total das doações de Vorcaro para o filme chega a US$ 12,3 milhões. “A GO UP reitera que todos os recursos de capitalização recebidos para a produção do filme ‘The Dark Horse’ foram integralmente destinados à sua produção”, afirma a nota.

A produtora também informou que houve uma tentativa de transferência de uma nova parcela em outubro de 2025, mas a operação não foi concluída. “A produtora foi informada na época, de que teria ocorrido uma tentativa de realização de um último aporte de capitalização em outubro de 2025. Essa operação, entretanto, não foi processada e concluída no âmbito do sistema financeiro brasileiro e, consequentemente, os respectivos recursos não foram recebidos pelo fundo e disponibilizados à produção do filme.”

A Go Up Entertainment ressaltou ainda que todos os recursos de capitalização recebidos para a produção de “The Dark Horse” transitaram pelos canais formais do sistema financeiro, acompanhados da documentação e dos instrumentos contratuais correspondentes.

Segundo a produtora, os recursos também foram submetidos aos procedimentos bancários e regulatórios aplicáveis às operações internacionais.