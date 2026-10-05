PL é o que mais cresce na Câmara; União Progressista tem maior queda
O PL foi o partido que mais aumentou o número de deputados federais nas eleições deste domingo (4). A legenda elegeu 121 congressistas, 22 a mais do que em 2022, quando conquistou 99 cadeiras na Câmara. Com o resultado, o PL terá a maior bancada da Casa a partir de fevereiro de 2027.
A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, também ampliou sua representação. Elegeu 88 deputados neste domingo, um aumento de 8 cadeiras em relação à última eleição.
Por outro lado, a Federação União Progressista registrou a maior redução no número de deputados eleitos. A união entrePP e União Brasil conquistou 87 cadeiras, 19 a menos do que as 106 obtidas pelas duas siglas, somadas, em 2022.
O MDB também perdeu espaço. Passou de 42 deputados eleitos em 2022 para 36 neste domingo, uma redução de 6 cadeiras.
Veja as mudanças:
PL
2022: 99
2026: 121
Diferença: +22
Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV)
2022: 80
2026: 88
Diferença: +8
Podemos
2022: 12
2026: 27
Diferença: +15
Novo
2022: 3
2026: 10
Diferença: +7
PSD
2022: 42
2026: 43
Diferença: +1
Federação União Progressista (União Brasil-PP)
2022: 106*
2026: 87
Diferença: -19
MDB
2022: 42
2026: 36
Diferença: -6
Republicanos
2022: 41
2026: 41
Diferença: 0
Federação PSOL-Rede
2022: 14
2026: 15
Diferença: +1
PSB
2022: 14
2026: 15
Diferença: +1
Federação PSDB-Cidadania
2022: 18
2026: 11
Diferença: -7
PDT
2022: 17
2026: 6
Diferença: -11
Avante
2022: 7
2026: 5
Diferença: -2
Federação Renovação Solidária (PRD-Solidariedade)
2022: 8*
2026: 7
Diferença: -1
Missão
2022: não existia
2026: 1
Diferença: +1
*A União Progressista não existia em 2022. À época, União Brasil e PP elegeram, respectivamente, 59 e 47 deputados, somando 106. A Renovação Solidária também não existia; a comparação considera os resultados dos partidos que hoje integram a federação.
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