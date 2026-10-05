PL é o que mais cresce na Câmara; União Progressista tem maior queda

Partido elegeu 121 deputados e amplia representação em 22 cadeiras em relação a 2022

O PL foi o partido que mais aumentou o número de deputados federais nas eleições deste domingo (4). A legenda elegeu 121 congressistas, 22 a mais do que em 2022, quando conquistou 99 cadeiras na Câmara. Com o resultado, o PL terá a maior bancada da Casa a partir de fevereiro de 2027.

A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, também ampliou sua representação. Elegeu 88 deputados neste domingo, um aumento de 8 cadeiras em relação à última eleição.

Por outro lado, a Federação União Progressista registrou a maior redução no número de deputados eleitos. A união entrePP e União Brasil conquistou 87 cadeiras, 19 a menos do que as 106 obtidas pelas duas siglas, somadas, em 2022.

O MDB também perdeu espaço. Passou de 42 deputados eleitos em 2022 para 36 neste domingo, uma redução de 6 cadeiras.

Veja as mudanças:

PL

2022: 99

2026: 121

Diferença: +22

Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV)

2022: 80

2026: 88

Diferença: +8

Podemos

2022: 12

2026: 27

Diferença: +15

Novo

2022: 3

2026: 10

Diferença: +7

PSD

2022: 42

2026: 43

Diferença: +1

Federação União Progressista (União Brasil-PP)

2022: 106*

2026: 87

Diferença: -19

MDB

2022: 42

2026: 36

Diferença: -6

Republicanos

2022: 41

2026: 41

Diferença: 0

Federação PSOL-Rede

2022: 14

2026: 15

Diferença: +1

PSB

2022: 14

2026: 15

Diferença: +1

Federação PSDB-Cidadania

2022: 18

2026: 11

Diferença: -7

PDT

2022: 17

2026: 6

Diferença: -11

Avante

2022: 7

2026: 5

Diferença: -2

Federação Renovação Solidária (PRD-Solidariedade)

2022: 8*

2026: 7

Diferença: -1

Missão

2022: não existia

2026: 1

Diferença: +1

*A União Progressista não existia em 2022. À época, União Brasil e PP elegeram, respectivamente, 59 e 47 deputados, somando 106. A Renovação Solidária também não existia; a comparação considera os resultados dos partidos que hoje integram a federação.