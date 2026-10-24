Pode fotografar ou filmar a urna no segundo turno? Veja o que diz a legislação
Não é permitido fotografar ou filmar o voto na cabine durante o segundo turno.
A Justiça Eleitoral proíbe celular, câmera, filmadora e outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto.
A medida busca impedir que o eleitor seja pressionado a produzir uma prova de em quem votou.
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