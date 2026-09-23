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Quaest SP: Tarcísio lidera com 44%; Haddad tem 27%

Governador oscilou dois pontos para cima em relação ao levantamento anterior; petista permaneceu com 27%

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Prismada Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad
Tarcísio e Haddad lideram as intenções de voto no primeiro turno MARINA UEZIMA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO/Lula Marques/Agência Brasil

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 44% das intenções de voto na disputa pelo governo de São Paulo. Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 27%.

A diferença entre os dois é de 17 pontos percentuais, superior à margem de erro da pesquisa, de dois pontos para mais ou para menos.

Na comparação com o levantamento de 8 de setembro, Tarcísio oscilou de 42% para 44%, variação dentro da margem de erro. Haddad permaneceu com 27%.

Na sequência aparecem Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU), Carlos Machado (PCB) e Izadora Dias (PCO), todos com 1%. Vivian Mendes (UP) não pontuou.

Confira os números

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 44% — eram 42%
  • Fernando Haddad (PT): 27% — eram 27%
  • Policial Edjane (Agir): 1% — era 1%
  • Vera Lúcia (PSTU): 1% — era 1%
  • Carlos Machado (PCB): 1% — era 1%
  • Izadora Dias (PCO): 1% — era 1%
  • Vivian Mendes (UP): 0% — era 0%
  • Branco, nulo ou não vai votar: 14% — eram 13%
  • Indecisos: 11% — eram 14%

A candidatura de Policial Edjane foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em 18 de setembro, mas o nome aparece no levantamento porque ela estava apta no momento do registro da pesquisa.

Decisão de voto

Segundo a Quaest, 72% dos eleitores afirmam que a escolha do candidato é definitiva, ante 69% no levantamento anterior. Outros 28% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição, marcada para 4 de outubro; anteriormente, eram 31%.

A Quaest ouviu 1.800 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02456/2026.

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