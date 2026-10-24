Quais estados tiveram as disputas mais apertadas entre Flávio Bolsonaro e Lula no primeiro turno
O mapa do primeiro turno teve estados com domínio amplo de um candidato e outros em que a liderança ficou muito mais próxima.
No Tocantins, Flávio Bolsonaro (PL) venceu com 50,44% dos votos válidos. No Distrito Federal, teve 51,31%, e em Minas Gerais ficou com 48,24%.
Do lado de Lula (PT), o Pará terminou com 49,91% para o presidente e o Amapá com 45,71%, percentuais bem abaixo dos registrados por ele no Nordeste.
Esses números não mostram sozinhos a diferença exata entre os dois candidatos, porque outros concorrentes também receberam votos no primeiro turno, mas indicam onde o líder estadual ficou menos distante da metade dos válidos.
Em contraste, Roraima deu 71,06% a Flávio e o Piauí entregou 70,99% a Lula, os maiores percentuais estaduais de cada finalista.
No segundo turno, a retirada dos demais candidatos da urna altera o cenário, e todos os eleitores voltam a escolher apenas entre os dois nomes classificados.
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