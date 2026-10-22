Quem mora em estado sem segundo turno para governador vota apenas para presidente?
Quem mora em estado sem segundo turno para governador, em regra, votará apenas para presidente em 25 de outubro.
A Justiça Eleitoral registrou situações locais com eleições suplementares para prefeito e outras consultas, o que pode acrescentar escolhas à urna.
Por isso, o número de votos varia conforme o município e deve ser conferido nos canais oficiais.
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