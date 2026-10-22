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Política

Quem mora em estado sem segundo turno para governador vota apenas para presidente?

Regra geral é ter somente a disputa presidencial, mas algumas localidades terão eleições suplementares ou consultas específicas

Jovem Pan

Urna eletrônica
Urna eletrônica José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

Quem mora em estado sem segundo turno para governador, em regra, votará apenas para presidente em 25 de outubro.

A Justiça Eleitoral registrou situações locais com eleições suplementares para prefeito e outras consultas, o que pode acrescentar escolhas à urna.

Por isso, o número de votos varia conforme o município e deve ser conferido nos canais oficiais.

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