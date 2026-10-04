Resultado da eleição para senador: veja a apuração e os mais votados
A Jovem Pan acompanha os resultados da eleição para o Senado nas Eleições 2026. A apuração permite conferir os candidatos mais votados nos estados e a evolução das disputas.
Os números são atualizados durante a apuração dos votos.
Para acompanhar o resultado para senador, clique aqui.
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