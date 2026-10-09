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Política

Saiba quais foram os maiores gastos da campanha de Lula e Flávio no 1º turno

A equipe dos candidatos declarou ao TSE despesa total de mais de R$ 65 milhões com a disputa presidencial
Júlia Mano

Júlia Mano

Foto prismada de Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio disputam o segundo turno da eleição presidencial BRUNO PERES / AGÊNCIA BRASIL E TON MOLINA / ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foram confirmados no domingo (4) para o segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto. Durante a primeira etapa do pleito, ambos os candidatos gastaram, cada um, mais de R$ 65 milhões com a campanha.

Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a equipe de Lula declarou gasto total de R$ 65.643.682,77. Já a de Flávio informou despesas totais de R$ 65.446.516,60. Os dados foram coletados pela Jovem Pan, de 7 a 8 de outubro, no site DivulgaCandContas. A prestação de contas das campanhas está em andamento. Portanto, o valor total pode mudar no relatório final.

Lula e Flávio registraram os maiores gastos em serviços de comunicação e marketing. O petista destinou R$ 31.460.000 à área, enquanto o senador utilizou R$ 21.400.000.

Do lado de Lula, o maior repasse foi feito à empresa DELTA3 COMUNICACAO E PROJETOS LTDA, no valor de R$ 31.000.000. De Flávio, foi à “F.A.R.O PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA”, no valor de R$ 13.100.000.

O segundo maior gasto da campanha de Lula foi com a confecção de mídia física, como bandeiras, cartazes e adesivos. O petista destinou R$ 6.919.031.

Flávio registrou o segundo maior gasto com produção audiovisual. O repasse total foi de R$ 9.660.221.

Leia os gastos de Lula por categoria:

  1. Serviço de comunicação e marketing: R$ 31.460.000;
  2. Confecção de mídia física: R$ 6.919.031;
  3. Eventos: R$ 5.925.523,22;
  4. Produção audiovisual: R$ 4.148.608;
  5. Serviços jurídicos: R$ 4.028.600;
  6. Impulsionamento de conteúdos nas redes sociais: R$ 2.690.000;
  7. Despesas com pessoal: R$ 2.630.500;
  8. Comunicação digital: R$ 1.559.000;
  9. Pesquisas ou testes eleitorais: R$ 1.500.000;
  10. Doação: R$ 1.050.000;
  11. Tecnologia: R$ 920.987,36;
  12. Passagem e hospedagem: R$ 708.519,45;
  13. Aluguel de mobiliário: R$ 655.730;
  14. Serviços contábeis: R$ 600.000;
  15. Aluguel e fretamento de veículos: R$ 582.460,50;
  16. Aluguel de imóveis: R$ 113.419,44;
  17. Assistência e planejamento de campanha: R$ 60.000;
  18. Transporte de material: R$ 46.000;
  19. Taxa de administração de financiamento coletivo: R$ 22.591,43;
  20. Materiais diversos (limpeza, escritório, etc.): R$ 14.036,36;
  21. Encargos financeiros: R$ 6.377,48;
  22. Combustível: R$ 2.298,53.

Leia os gastos de Flávio por categoria:

  1. Serviço de comunicação e marketing: R$ 21.400.000;
  2. Produção audiovisual: R$ 9.660.221;
  3. Impulsionamento de conteúdos nas redes sociais: R$ 9.000.000;
  4. Passagem e hospedagem: R$ 3.748.738,99;
  5. Aluguel e fretamento de veículos: R$ 3.500.000;
  6. Serviços jurídicos: R$ 3.335.000;
  7. Confecção de mídia física: R$ 3.200.760;
  8. Comunicação digital: R$ 3.080.000;
  9. Eventos: R$ 2.383.151,60;
  10. Tecnologia: R$ 2.351.079,39;
  11. Serviços contábeis: R$ 1.025.000;
  12. Pesquisas ou testes eleitorais: R$ 1.017.562,50;
  13. Aluguel de imóvel: R$ 978.514,80;
  14. Despesas com pessoal: R$ 497.714,26;
  15. Correspondências e despesas postais: R$ 194.230,58;
  16. Aluguel de mobiliário: R$ 57.304,73;
  17. Taxa de administração de financiamento coletivo: R$ 7.797,27;
  18. Manutenção de ar-condicionado: R$ 4.975;
  19. Materiais diversos (limpeza, escritório, etc.): R$ 3.964,79;
  20. Requerimento de reembolso: R$ 389,29;
  21. Encargos financeiros: R$ 112,40.

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