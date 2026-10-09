Saiba quais foram os maiores gastos da campanha de Lula e Flávio no 1º turno
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foram confirmados no domingo (4) para o segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto. Durante a primeira etapa do pleito, ambos os candidatos gastaram, cada um, mais de R$ 65 milhões com a campanha.
Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a equipe de Lula declarou gasto total de R$ 65.643.682,77. Já a de Flávio informou despesas totais de R$ 65.446.516,60. Os dados foram coletados pela Jovem Pan, de 7 a 8 de outubro, no site DivulgaCandContas. A prestação de contas das campanhas está em andamento. Portanto, o valor total pode mudar no relatório final.
Lula e Flávio registraram os maiores gastos em serviços de comunicação e marketing. O petista destinou R$ 31.460.000 à área, enquanto o senador utilizou R$ 21.400.000.
Do lado de Lula, o maior repasse foi feito à empresa DELTA3 COMUNICACAO E PROJETOS LTDA, no valor de R$ 31.000.000. De Flávio, foi à “F.A.R.O PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA”, no valor de R$ 13.100.000.
O segundo maior gasto da campanha de Lula foi com a confecção de mídia física, como bandeiras, cartazes e adesivos. O petista destinou R$ 6.919.031.
Flávio registrou o segundo maior gasto com produção audiovisual. O repasse total foi de R$ 9.660.221.
Leia os gastos de Lula por categoria:
- Serviço de comunicação e marketing: R$ 31.460.000;
- Confecção de mídia física: R$ 6.919.031;
- Eventos: R$ 5.925.523,22;
- Produção audiovisual: R$ 4.148.608;
- Serviços jurídicos: R$ 4.028.600;
- Impulsionamento de conteúdos nas redes sociais: R$ 2.690.000;
- Despesas com pessoal: R$ 2.630.500;
- Comunicação digital: R$ 1.559.000;
- Pesquisas ou testes eleitorais: R$ 1.500.000;
- Doação: R$ 1.050.000;
- Tecnologia: R$ 920.987,36;
- Passagem e hospedagem: R$ 708.519,45;
- Aluguel de mobiliário: R$ 655.730;
- Serviços contábeis: R$ 600.000;
- Aluguel e fretamento de veículos: R$ 582.460,50;
- Aluguel de imóveis: R$ 113.419,44;
- Assistência e planejamento de campanha: R$ 60.000;
- Transporte de material: R$ 46.000;
- Taxa de administração de financiamento coletivo: R$ 22.591,43;
- Materiais diversos (limpeza, escritório, etc.): R$ 14.036,36;
- Encargos financeiros: R$ 6.377,48;
- Combustível: R$ 2.298,53.
Leia os gastos de Flávio por categoria:
- Serviço de comunicação e marketing: R$ 21.400.000;
- Produção audiovisual: R$ 9.660.221;
- Impulsionamento de conteúdos nas redes sociais: R$ 9.000.000;
- Passagem e hospedagem: R$ 3.748.738,99;
- Aluguel e fretamento de veículos: R$ 3.500.000;
- Serviços jurídicos: R$ 3.335.000;
- Confecção de mídia física: R$ 3.200.760;
- Comunicação digital: R$ 3.080.000;
- Eventos: R$ 2.383.151,60;
- Tecnologia: R$ 2.351.079,39;
- Serviços contábeis: R$ 1.025.000;
- Pesquisas ou testes eleitorais: R$ 1.017.562,50;
- Aluguel de imóvel: R$ 978.514,80;
- Despesas com pessoal: R$ 497.714,26;
- Correspondências e despesas postais: R$ 194.230,58;
- Aluguel de mobiliário: R$ 57.304,73;
- Taxa de administração de financiamento coletivo: R$ 7.797,27;
- Manutenção de ar-condicionado: R$ 4.975;
- Materiais diversos (limpeza, escritório, etc.): R$ 3.964,79;
- Requerimento de reembolso: R$ 389,29;
- Encargos financeiros: R$ 112,40.
Assuntos
continue lendo
- Governo Lula acusa revista de publicar reportagem eleitoral com acusações sem provas; leia a nota Jovem Pan · há 1 hora
- PT prepara pedido de direito de resposta após matéria sobre relação de Vorcaro com grupo de Lula João Vitor Revedilho · há 1 hora
- Em áudio, Edinho rebate matéria e chama depoimento de Vorcaro de criação de fato político João Vitor Revedilho · há 2 horas
- O alerta ligado na campanha do PT contra a ‘Zambelli da esquerda’ João Vitor Revedilho · há 2 horas