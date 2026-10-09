Saiba quais foram os maiores gastos da campanha de Lula e Flávio no 1º turno

A equipe dos candidatos declarou ao TSE despesa total de mais de R$ 65 milhões com a disputa presidencial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foram confirmados no domingo (4) para o segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto. Durante a primeira etapa do pleito, ambos os candidatos gastaram, cada um, mais de R$ 65 milhões com a campanha.

Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a equipe de Lula declarou gasto total de R$ 65.643.682,77. Já a de Flávio informou despesas totais de R$ 65.446.516,60. Os dados foram coletados pela Jovem Pan, de 7 a 8 de outubro, no site DivulgaCandContas. A prestação de contas das campanhas está em andamento. Portanto, o valor total pode mudar no relatório final.

Lula e Flávio registraram os maiores gastos em serviços de comunicação e marketing. O petista destinou R$ 31.460.000 à área, enquanto o senador utilizou R$ 21.400.000.

Do lado de Lula, o maior repasse foi feito à empresa DELTA3 COMUNICACAO E PROJETOS LTDA, no valor de R$ 31.000.000. De Flávio, foi à “F.A.R.O PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA”, no valor de R$ 13.100.000.

O segundo maior gasto da campanha de Lula foi com a confecção de mídia física, como bandeiras, cartazes e adesivos. O petista destinou R$ 6.919.031.

Flávio registrou o segundo maior gasto com produção audiovisual. O repasse total foi de R$ 9.660.221.

Leia os gastos de Lula por categoria:

Serviço de comunicação e marketing: R$ 31.460.000; Confecção de mídia física: R$ 6.919.031; Eventos: R$ 5.925.523,22; Produção audiovisual: R$ 4.148.608; Serviços jurídicos: R$ 4.028.600; Impulsionamento de conteúdos nas redes sociais: R$ 2.690.000; Despesas com pessoal: R$ 2.630.500; Comunicação digital: R$ 1.559.000; Pesquisas ou testes eleitorais: R$ 1.500.000; Doação: R$ 1.050.000; Tecnologia: R$ 920.987,36; Passagem e hospedagem: R$ 708.519,45; Aluguel de mobiliário: R$ 655.730; Serviços contábeis: R$ 600.000; Aluguel e fretamento de veículos: R$ 582.460,50; Aluguel de imóveis: R$ 113.419,44; Assistência e planejamento de campanha: R$ 60.000; Transporte de material: R$ 46.000; Taxa de administração de financiamento coletivo: R$ 22.591,43; Materiais diversos (limpeza, escritório, etc.): R$ 14.036,36; Encargos financeiros: R$ 6.377,48; Combustível: R$ 2.298,53.

Leia os gastos de Flávio por categoria: