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Política

Tarcísio diz estar confiante na vitória de Flávio após votar em SP

O governador do estado afirmou ainda que o senador pacificará o país, governando para os aliados e adversário

Estadão Conteúdo

SP - ELEIÇÕES-2026 - POLÍTICA - Governador reeleito de São Paulo, Tarcisio de Freitas vota no Colegio Miguel de Cervantes, no bairro do Morumbi, regiao sul de São Paulo, neste domingo(25). 25/10/2026 - Foto: MARINA UEZIMA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Ele não usou camiseta amarela da seleção brasileira, mas uma camisa social azul com broche do Flávio MARINA UEZIMA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), votou mais cedo no colégio Miguel de Cervantes, na zona Sul da capital. O governador, em conversas com jornalistas, reafirmou confiança na vitória de Flávio Bolsonaro.

Tarcísio apontou que o resultado demonstra insatisfação da população com falta de entregas do PT durante o Governo Lula. O governador afirmou ainda que Flávio pacificará o país, governando para os aliados e adversários. Nesse cenário, Tarcísio está otimista com um eventual governo de Flávio.

Ele não usou camiseta amarela da seleção brasileira, mas uma camisa social azul com broche do Flávio. Ele estava acompanhado pela primeira-dama, Cristiane Freitas.

Tarcísio foi recebido por aplausos e tirou fotos, mas, em seguida, foi ofendido por outras pessoas.O chefe do Executivo paulista chegou por volta das 10h e a votação durou poucos minutos. Após o voto, Tarcísio retornou ao Palácio dos Bandeirantes e à tarde deve viajar a Brasília, onde acompanhará a apuração.

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